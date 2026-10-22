आईबीपीएस: विशेषज्ञ अधिकारी मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, ऐसे करें डाउनलोड; एक नवंबर को होगा एग्जाम

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने विशेषज्ञ अधिकारी (सीआरपी एसपीएल-XVI) भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करना होगा।

विज्ञापन

15 अक्तूबर को आया था प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम

आईबीपीएस एसओ की मुख्य परीक्षा 1 नवंबर 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत भाग लेने वाले बैंकों में विशेषज्ञ अधिकारी के कुल 1,035 पद भरे जाने हैं।

आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 15 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी दस्तावेज है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए इसकी प्रिंटेड कॉपी साथ ले जानी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

आईबीपीएस एसओ एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं। होमपेज पर सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वाले विकल्प को खोलें। आईबीपीएस एसओ सीआरपी एसपीएल-XVI मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड का लिंक चुनें। लॉगिन पेज पर अपना पंजीकरण नंबर या रोल नंबर दर्ज करें। इसके बाद जन्मतिथि या पासवर्ड भरें। विवरण जमा करके अपना एडमिट कार्ड खोलें। प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन जानकारियों की जांच करें

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। इनमें शामिल हैं:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

पंजीकरण संबंधी विवरण

परीक्षा की तारीख और रिपोर्टिंग का समय

परीक्षा केंद्र का पता

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

यदि व्यक्तिगत जानकारी या परीक्षा के विवरण में कोई गलती मिलती है, तो उम्मीदवारों को उचित आधिकारिक माध्यम से आईबीपीएस को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

परीक्षा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना पहले से बना लें और प्रवेश पत्र में बताए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार पहुंचें।

परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की मुद्रित प्रति और आईबीपीएस की ओर से बताए गए जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं। परीक्षा से संबंधित किसी नए निर्देश या अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी देखते रहें।आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा में शामिल होना विशेषज्ञ अधिकारी भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 1 नवंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होकर 1,035 पदों की चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।