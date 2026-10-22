एचपीएससी खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2026: 45 पदों पर आवेदन दोबारा शुरू, जानें चयन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

कितने पदों पर होगी भर्ती?

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शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

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आयु सीमा और आवेदन शुल्क कितना है?

परीक्षा कब होगी और वेतन कितना मिलेगा?

इस भर्ती के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कुल 45 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण जारी किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 22 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पांच पद, पिछड़ा वर्ग-ए के लिए पांच पद और पिछड़ा वर्ग-बी के लिए तीन पद निर्धारित हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति की श्रेणी में पांच पद और अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी में पांच पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण और आरक्षण संबंधी नियम आधिकारिक अधिसूचना में जांच लेना चाहिए।खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए संबंधित विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित विषयों में खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिसूचना में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएएमएस और सोवा रिग्पा जैसी योग्यताओं का भी उल्लेख है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को अपनी डिग्री की पात्रता और निर्धारित शर्तों की पुष्टि करनी चाहिए।इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर होगी। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों और अन्य राज्यों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 1,000 रुपये है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग-ए, पिछड़ा वर्ग-बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पूर्व सैनिक श्रेणी के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित है। हरियाणा की सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों को भी 250 रुपये देने होंगे, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं है।आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। विषय ज्ञान परीक्षा की तिथि 31 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग परीक्षा, विषय ज्ञान परीक्षा, साक्षात्कार, चिकित्सा परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन शामिल हो सकते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा लागू होने की स्थिति में इसे चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान के तहत शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये प्रति माह मिलेगा। प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा और भर्ती से जुड़े नए अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।