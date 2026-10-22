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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   HPSC ADA Final Result 2026 Released for 255 Posts, Check Result at hpsc.gov.in

एचपीएससी: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 255 पदों का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Thu, 22 Oct 2026 06:35 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 22 Oct 2026 06:35 PM IST
सार

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती 2026 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देखकर अपना चयन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
 

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HPSC ADA Final Result 2026 Released for 255 Posts, Check Result at hpsc.gov.in
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (एडीए) भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। विज्ञापन संख्या 18/2025 के तहत आयोजित भर्ती का परिणाम 22 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया। इस भर्ती के जरिए हरियाणा सरकार के अभियोजन विभाग में कुल 255 पदों को भरा जाना है।
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भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर परिणाम और भर्ती से संबंधित सूचना देख सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक परिणाम दस्तावेज में अपना रोल नंबर जांचें और आगे की प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
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HPSC ADA Result 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
भर्ती आयोग हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी)
पद का नाम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी
विज्ञापन संख्या 18/2025
कुल पद 255
परिणाम जारी होने की तारीख 22 अक्तूबर 2026
वेतनमान ₹53,100-₹1,67,800
वेतन स्तर लेवल 9
आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in

HPSC ADA Final Result 2026: ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं।
  1. सबसे पहले एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर परिणाम या भर्ती से जुड़े अनुभाग को खोलें।
  3. विज्ञापन संख्या 18/2025 के तहत असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती से संबंधित सूचना खोजें।
  4. फाइनल रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
  5. जारी परिणाम दस्तावेज में अपना रोल नंबर या संबंधित विवरण खोजें।
  6. परिणाम की पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी एक प्रति सुरक्षित रखें।
उम्मीदवार अपने चयन की पुष्टि आधिकारिक परिणाम दस्तावेज से ही करें। आगे की औपचारिकताओं के लिए आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

HPSC ADA Vacancy 2026: किस श्रेणी में कितने पद?

इस भर्ती के तहत कुल 255 पद अलग-अलग श्रेणियों में निर्धारित किए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पदों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:
श्रेणी पदों की संख्या
सामान्य 134
ओएससी (OSC) 26
डीएससी (DSC) 26
बीसीए (BCA) 28
बीसीबी (BCB) 15
ईडब्ल्यूएस (EWS) 26
कुल 255

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास विधि स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होना आवश्यक था। निर्धारित आयु सीमा 21 से 42 वर्ष थी। आयु की गणना 2 सितंबर 2025 के आधार पर की गई थी। पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान था।
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क्या थी चयन प्रक्रिया?

एचपीएससी एडीए भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया गया। इनमें स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा, विषय ज्ञान परीक्षा (एसकेटी), साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल थे।


चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम परिणाम के साथ जारी आधिकारिक सूचना भी देखें, ताकि चयन की स्थिति और आगे की औपचारिकताओं से संबंधित जानकारी मिल सके।
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