एचपीएससी: असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के 255 पदों का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे करें डाउनलोड

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HPSC ADA Result 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) पद का नाम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी विज्ञापन संख्या 18/2025 कुल पद 255 परिणाम जारी होने की तारीख 22 अक्तूबर 2026 वेतनमान ₹53,100-₹1,67,800 वेतन स्तर लेवल 9 आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in

HPSC ADA Final Result 2026: ऐसे करें चेक

सबसे पहले एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर परिणाम या भर्ती से जुड़े अनुभाग को खोलें। विज्ञापन संख्या 18/2025 के तहत असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती से संबंधित सूचना खोजें। फाइनल रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। जारी परिणाम दस्तावेज में अपना रोल नंबर या संबंधित विवरण खोजें। परिणाम की पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी एक प्रति सुरक्षित रखें।

HPSC ADA Vacancy 2026: किस श्रेणी में कितने पद?

श्रेणी पदों की संख्या सामान्य 134 ओएससी (OSC) 26 डीएससी (DSC) 26 बीसीए (BCA) 28 बीसीबी (BCB) 15 ईडब्ल्यूएस (EWS) 26 कुल 255

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

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क्या थी चयन प्रक्रिया?

भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर परिणाम और भर्ती से संबंधित सूचना देख सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक परिणाम दस्तावेज में अपना रोल नंबर जांचें और आगे की प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं।उम्मीदवार अपने चयन की पुष्टि आधिकारिक परिणाम दस्तावेज से ही करें। आगे की औपचारिकताओं के लिए आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना जरूरी है।इस भर्ती के तहत कुल 255 पद अलग-अलग श्रेणियों में निर्धारित किए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पदों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास विधि स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होना आवश्यक था। निर्धारित आयु सीमा 21 से 42 वर्ष थी। आयु की गणना 2 सितंबर 2025 के आधार पर की गई थी। पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट का प्रावधान था।एचपीएससी एडीए भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया गया। इनमें स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा, विषय ज्ञान परीक्षा (एसकेटी), साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल थे।चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम परिणाम के साथ जारी आधिकारिक सूचना भी देखें, ताकि चयन की स्थिति और आगे की औपचारिकताओं से संबंधित जानकारी मिल सके।