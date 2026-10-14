हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती: 22 अक्तूबर से शारीरिक परीक्षा, ई-कॉल लेटर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। पुरुष और महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) 22 अक्तूबर से 5 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है।

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यह परीक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से कराई जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जिला स्तर पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने जिले के अनुसार निर्धारित तारीख और कार्यक्रम की जानकारी के लिए पुलिस विभाग की अगली सूचना पर नजर रखनी चाहिए।