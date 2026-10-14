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हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती: 22 अक्तूबर से शारीरिक परीक्षा, ई-कॉल लेटर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Wed, 14 Oct 2026 06:05 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 14 Oct 2026 06:05 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिला कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा 22 अक्तूबर से 5 दिसंबर 2026 तक आयोजित होगी। पात्र अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं।
 

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HP Police Constable PST PET 2026 Dates Announced, E-Call Letter Download Details
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। पुरुष और महिला कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) 22 अक्तूबर से 5 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है।

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यह परीक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से कराई जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जिला स्तर पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने जिले के अनुसार निर्धारित तारीख और कार्यक्रम की जानकारी के लिए पुलिस विभाग की अगली सूचना पर नजर रखनी चाहिए।

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किन पदों के लिए होगी परीक्षा?

यह भर्ती हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में तृतीय श्रेणी के अराजपत्रित कांस्टेबल पदों के लिए है। इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं। इन पदों के लिए विज्ञापन संख्या 57/7-2026 और 58/7-2026 जारी किए गए थे। दोनों विज्ञापन 10 जुलाई 2026 के हैं।

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ई-कॉल लेटर कैसे प्राप्त करें?

परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से प्रवेश पाने वाले सभी अभ्यर्थियों के ई-कॉल लेटर उनके संबंधित उपयोगकर्ता खातों पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को ये जरूरी काम करने चाहिए:

  • अपने उपयोगकर्ता खाते में प्रवेश करके ई-कॉल लेटर डाउनलोड करें।
  • ई-कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  • शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए ई-कॉल लेटर अपने पास सुरक्षित रखें।
  • विभाग ने अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर संदेश और ईमेल के माध्यम से भी सूचना भेजी है।


किसी भी अभ्यर्थी को ई-कॉल लेटर अलग से किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। इसलिए इसे अपने उपयोगकर्ता खाते से डाउनलोड करना जरूरी है।

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किसी समस्या पर कहां संपर्क करें?

ई-कॉल लेटर या भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी किसी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए संपर्क नंबरों पर सहायता ले सकते हैं।

  • दूरभाष नंबर: 0177-2629738, 0177-2624313
  • निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-8004


अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे समय रहते अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लें और परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिला-वार कार्यक्रम जारी होने के बाद अपनी परीक्षा की तारीख की पुष्टि करना भी जरूरी है।

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