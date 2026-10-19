ध्यान दें: 900+ सरकारी नौकरियां, इन पांच भर्तियों की अंतिम तिथि आज; जल्द भर दें अपनी पसंद की नौकरी का फॉर्म

1.सेल भिलाई में कितने पद हैं?

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2. अरुणाचल प्रदेश में कितने पद हैं?

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3. एनआईटी अगरतला में कौन-से पद हैं?

4. इग्नू में किन पदों पर भर्ती है?

5. गुजरात हाईकोर्ट में कितने पद हैं?

किन भर्तियों में कितने पद हैं?स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट ने वर्ष 2026-27 के लिए 710 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें 516 ट्रेड अप्रेंटिस, 124 डिप्लोमा अप्रेंटिस और 70 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। ट्रेड अप्रेंटिस को हर महीने 9,600 रुपये, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 10,900 रुपये और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 रुपये दिए जाएंगे। उम्मीदवार की उम्र 31 अक्तूबर 2026 को 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संबंधित आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री वर्ष 2022 से 2026 के बीच पूरी करने वाले उम्मीदवार आवेदन की शर्तें जांचें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर है। चयन मेरिट के आधार पर होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए 27 अक्तूबर से 21 नवंबर तक भिलाई में बुलाया जाएगा।अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत 135 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पद शामिल हैं। प्रमुख पदों में अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के 60, अरुणाचल प्रदेश पुलिस सेवा के 10 और सहायक अनुभाग अधिकारी के 38 पद बताए गए हैं। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। 20 अक्तूबर 2026 के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है। उम्मीदवारों को स्थानीय निवास और प्रमाणपत्र से जुड़ी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर शाम पांच बजे है। प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला ने 51 गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, एसएएस सहायक, फार्मासिस्ट, वरिष्ठ तकनीशियन, तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचारक जैसे पद शामिल हैं। ये ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पद हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2026 शाम पांच बजे तक बताई गई है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 750 रुपये देने होंगे, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं है। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और जरूरत पड़ने पर कौशल परीक्षा के आधार पर होगा।इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रोफेसर के 20, एसोसिएट प्रोफेसर के 16 और असिस्टेंट प्रोफेसर के छह पद हैं। कुल पदों की संख्या आधिकारिक विज्ञापन से मिलान करना जरूरी है। इन पदों के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पद के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, पीएचडी और शैक्षणिक अनुभव की शर्तें लागू हो सकती हैं। वेतन पद के अनुसार अलग-अलग होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2026 है, जबकि हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख 30 अक्तूबर है। आवेदन करने से पहले इग्नू की आधिकारिक भर्ती सूचना और पात्रता शर्तें पढ़ें।गुजरात हाईकोर्ट ने लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन सह अनुसंधान सहायक के कुल 30 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इनमें लाइब्रेरियन के 29 और लाइब्रेरियन सह अनुसंधान सहायक का एक पद शामिल है। उम्मीदवार के पास पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री और दो साल का पुस्तकालय अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष बताई गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है। वेतनमान 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक है। आवेदन शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए 1,500 रुपये और आरक्षित वर्ग, दिव्यांग तथा पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2026 है। लिखित परीक्षा 29 नवंबर को संभावित बताई गई है।आवेदन करने से पहले क्या ध्यान रखें?इन सभी भर्तियों की अंतिम तारीख 20 अक्तूबर 2026 बताई गई है, लेकिन आवेदन का समय और जरूरी दस्तावेज हर भर्ती के लिए अलग हो सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम समय तक इंतजार न करें। पहले आधिकारिक विज्ञापन पढ़ें, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच करें और जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी पुष्टि पर्ची डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें। अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण की शर्तें अलग हो सकती हैं, जबकि आयोग और संस्थानों की भर्तियों के लिए अलग आवेदन प्रक्रिया लागू होगी। किसी भी शुल्क का भुगतान करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती की जानकारी जरूर मिलान करें।