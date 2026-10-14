नौकरी: सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती, एमबीबीएस और चिकित्सा में पीजी वालों के लिए मौका, कितना मिलेगा वेतन?

चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) ने 14 अक्तूबर को विभिन्न पदों पर कुल 242 रिक्तियों के लिए भर्ती का नोटिस जारी किया है। इनमें वरिष्ठ रेजिडेंट, कनिष्ठ रेजिडेंट, रेजिडेंट एनेस्थेटिस्ट, रेजिडेंट पैथोलॉजिस्ट और अन्य पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट gmch.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 अक्तूबर 2026, शाम 4 बजे तक है।

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