लखनऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती: भरे जाएंगे 74 पद, वेतन 56100 तक; 10वीं पास से स्नातकोत्तर तक के लिए मौका

उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ने समूह बी, सी और डी के गैर-शिक्षण पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। विज्ञापन संख्या 78/2026 से 83/2026 के तहत कुल 74 पद भरे जाने हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।

किन पदों पर होगी भर्ती?

पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम समूह रिक्तियां प्रोग्रामर बी 2 मेडिकल फिजिसिस्ट बी 1 रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर बी 1 हॉस्पिटल अटेंडेंट श्रेणी-दो डी 32 आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर) सी 30 रिसेप्शनिस्ट सी 8 कुल 74

कौन आवेदन कर सकता है?

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को संबंधित पद की अनिवार्य योग्यता और अनुभव की शर्तें पूरी करनी होंगी। शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक अनुभव आवेदन की अंतिम तारीख तक पूरा होना चाहिए।

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प्रोग्रामर: कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी।

कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक अथवा कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी। विज्ञापन विज्ञापन मेडिकल फिजिसिस्ट: भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और रेडियोलॉजिकल या मेडिकल फिजिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ मान्यता प्राप्त विकिरण चिकित्सा विभाग में 12 महीने की इंटर्नशिप। निर्धारित वैकल्पिक शैक्षणिक मार्ग भी मान्य है।

भौतिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और रेडियोलॉजिकल या मेडिकल फिजिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ मान्यता प्राप्त विकिरण चिकित्सा विभाग में 12 महीने की इंटर्नशिप। निर्धारित वैकल्पिक शैक्षणिक मार्ग भी मान्य है। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर: मेडिकल फिजिक्स से संबंधित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, 12 महीने की इंटर्नशिप और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मानकों के अनुसार आवश्यक योग्यता।

मेडिकल फिजिक्स से संबंधित निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, 12 महीने की इंटर्नशिप और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मानकों के अनुसार आवश्यक योग्यता। हॉस्पिटल अटेंडेंट श्रेणी-II: मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास। अस्पताल या नर्सिंग होम में काम का अनुभव वांछनीय है।

मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास। अस्पताल या नर्सिंग होम में काम का अनुभव वांछनीय है। आशुलिपिक: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक, हिंदी और अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति, अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति तथा कंप्यूटर का ज्ञान।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक, हिंदी और अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति, अंग्रेजी में 40 और हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति तथा कंप्यूटर का ज्ञान। रिसेप्शनिस्ट: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता या जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। जनसंपर्क, प्रकाशन या मुद्रण का अनुभव वांछनीय है।

आयु सीमा क्या है?

उपलब्ध विवरण के अनुसार, आवेदन की अंतिम तारीख तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट

निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले उत्तर प्रदेश के नियमित सरकारी कर्मचारियों को पांच वर्ष तक की छूट

दिव्यांग उम्मीदवारों को पद समूह और श्रेणी के अनुसार नियमानुसार छूट

पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार छूट

आरक्षण और आयु में छूट का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार मिलेगा। दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में आवेदन करना होगा।

कितनी मिलेगी सैलरी?

सभी पदों का वेतन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित है।

पद वेतन स्तर शुरुआती मूल वेतन प्रोग्रामर स्तर-10 ₹56,100 मेडिकल फिजिसिस्ट स्तर-10 ₹56,100 विकिरण सुरक्षा अधिकारी स्तर-10 ₹56,100 स्वागत अधिकारी स्तर-5 ₹29,200 आशुलिपिक स्तर-4 ₹25,500 अस्पताल परिचर श्रेणी-दो स्तर-1 ₹18,000

इन मूल वेतन के अतिरिक्त नियमानुसार भत्ते भी मिल सकते हैं।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

भर्ती में दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। आशुलिपिक पद के लिए मुख्य परीक्षा के बाद कौशल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।

पहला चरण (प्रारंभिक परीक्षा): इसके अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जुड़ेंगे। प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के दस गुना उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाएंगे।

इसके अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जुड़ेंगे। प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के दस गुना उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाएंगे। दूसरा चरण (मुख्य परीक्षा): अंतिम चयन सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी।

अंतिम चयन सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी। कौशल परीक्षा: आशुलिपिक पद के लिए आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। यह केवल अर्हकारी होगी, इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ेंगे।

दोनों कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में 100 प्रश्न होंगे और कुल 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी।

विषय अंक संबंधित पद का मुख्य विषय 60 सामान्य अंग्रेजी 10 सामान्य ज्ञान 10 तर्कशक्ति 10 गणितीय योग्यता 10 कुल 100



सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत निर्धारित हैं।

आवेदन शुल्क कितना है?

श्रेणी जीएसटी सहित शुल्क अनारक्षित ₹1,180 अन्य पिछड़ा वर्ग ₹1,180 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ₹1,180 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ₹708 निर्धारित दिव्यांग श्रेणी शुल्क नहीं

आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने पर प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन और शुल्क जमा करना होगा।

आवेदन कब और कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से 30 दिन बाद (20 नवंबर 2026) निर्धारित की गई है। प्रवेश पत्र और परीक्षा की तारीख संस्थान की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें: