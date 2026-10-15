डीएमआरसी भर्ती: अनुभवी लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो में नौकरी का मौका, चार नवंबर तक करें आवेदन; 2.08 लाख तक वेतन

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 14 अक्तूबर 2026 को भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके तहत विभिन्न विभागों में कुल 73 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद संविदा पर होगी। भर्ती मुख्य रूप से अनुभवी कर्मचारियों के लिए है।

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भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीखें क्या हैं?

आर्किटेक्चर, सिविल और ट्रैक, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा पर्यावरण विभाग में पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) और अभियंता (इंजीनियर) स्तर के पद शामिल हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को अपना आवेदन 4 नवंबर 2026 तक भेजना होगा। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में डाक या ईमेल के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

डीएमआरसी भर्ती की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:

विवरण तारीख विज्ञापन जारी होने की तारीख 14 अक्तूबर 2026 पात्रता और आयु की गणना की तारीख 1 अक्तूबर 2026 आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 4 नवंबर 2026 संभावित चयन सूची नवंबर का दूसरा सप्ताह संभावित प्रारंभिक जांच और साक्षात्कार नवंबर का तीसरा सप्ताह संभावित अंतिम परिणाम नवंबर का चौथा सप्ताह

उम्मीदवारों को आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। आवेदन के साथ जरूरी प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज जमा करना भी आवश्यक है।

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डीएमआरसी भर्ती में किस विभाग में कितने पद हैं?

इस भर्ती में कुल 73 पदों का विवरण दिया गया है। इनमें सिविल और ट्रैक विभाग में सबसे अधिक 54 पद हैं।

विभाग पर्यवेक्षक अभियंता कुल पद वास्तुकला 2 1 3 सिविल और ट्रैक 42 12 54 सिग्नलिंग एवं दूरसंचार 7 4 11 पर्यावरण 3 2 5 कुल 54 19 73

कौन कर सकता है आवेदन? क्या नए उम्मीदवार पात्र हैं?

यह भर्ती नए उम्मीदवारों के लिए सामान्य खुली भर्ती नहीं है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, भारतीय रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और मेट्रो संगठनों में कार्यरत या सेवानिवृत्त अनुभवी कर्मचारियों को आवेदन का अवसर दिया गया है।



उम्मीदवार वर्तमान में संबंधित सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में कार्यरत हो अथवा वहां से सेवानिवृत्त हो चुका हो।

संबंधित विभाग में निर्धारित स्तर का अनुभव होना चाहिए।

उम्मीदवार का मूल वेतनमान निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

आवेदन में शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान और पिछली नौकरी तथा सेवा से संबंधित जानकारी देनी होगी।

क्या शैक्षणिक योग्यता की अलग से शर्त है?

पात्रता का निर्धारण 1 अक्तूबर 2026 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित वेतनमान और विभाग में काम करने के अनुभव की शर्तें पूरी करनी होंगी। पात्रता से जुड़ी मुख्य बातें:

मुख्य पात्रता शर्तें संबंधित पद के वेतनमान और विभाग में काम करने के अनुभव पर आधारित हैं। इसमें प्रत्येक पद के लिए अलग से किसी खास डिग्री या डिप्लोमा को मुख्य पात्रता शर्त के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, आवेदन पत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण देना जरूरी है।

आर्किटेक्चर विभाग में पद के अनुसार कितना अनुभव चाहिए?

आर्किटेक्चर विभाग में पर्यवेक्षक, अभियंता और वरिष्ठ अभियंता स्तर के पदों के लिए अलग-अलग वेतनमान और अनुभव की शर्तें दी गई हैं।

पद निर्धारित वेतनमान जरूरी अनुभव पर्यवेक्षक-1 केंद्रीय वेतनमान स्तर 6, 35,400–1,12,400 रुपये, ग्रेड वेतन 4,200 रुपये के साथ; या निगमों का वेतनमान 37,000–1,15,000 रुपये आर्किटेक्चर विभाग में पर्यवेक्षक स्तर पर कम से कम 5 वर्ष अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 10, 56,100–1,77,500 रुपये या राजपत्रित स्तर 9, 53,100–1,67,800 रुपये; अथवा कार्यकारी स्तर का 50,000–1,60,000 रुपये वाला निगम वेतनमान राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष वरिष्ठ अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 11, 67,700–2,08,700 रुपये या निगम का 60,000–1,80,000 रुपये अथवा उससे अधिक वेतनमान, पात्र सेवानिवृत्त संविदा उम्मीदवारों के लिए राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 5 वर्ष

सिविल और ट्रैक विभाग में क्या हैं पात्रता की शर्तें?

सिविल और ट्रैक विभाग में पर्यवेक्षक के तीन स्तरों के अलावा अभियंता और वरिष्ठ अभियंता पदों का भी उल्लेख है।

पद निर्धारित वेतनमान जरूरी अनुभव पर्यवेक्षक-3 केंद्रीय वेतनमान स्तर 9 या 8; अथवा निगम का समकक्ष वेतनमान सिविल या ट्रैक विभाग में पर्यवेक्षक स्तर पर कम से कम 5 वर्ष पर्यवेक्षक-2 केंद्रीय वेतनमान स्तर 7 या निगम का 46,000–1,45,000 रुपये वाला वेतनमान संबंधित विभाग में पर्यवेक्षक स्तर पर कम से कम 5 वर्ष पर्यवेक्षक-1 केंद्रीय वेतनमान स्तर 6 या निगम का 37,000–1,15,000 अथवा 40,000–1,25,000 रुपये वाला वेतनमान संबंधित विभाग में पर्यवेक्षक स्तर पर कम से कम 5 वर्ष अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 10 या राजपत्रित स्तर 9; अथवा निगम का 50,000–1,60,000 रुपये वाला वेतनमान राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष वरिष्ठ अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 11 या निगम का 60,000–1,80,000 रुपये अथवा उससे अधिक वेतनमान, पात्र सेवानिवृत्त संविदा उम्मीदवारों के लिए राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 5 वर्ष

सिग्नलिंग और दूरसंचार विभाग में कौन पात्र होगा?

सिग्नलिंग एवं दूरसंचार विभाग में भी पर्यवेक्षक, अभियंता और वरिष्ठ अभियंता स्तर के पद शामिल हैं। उम्मीदवार के पास संबंधित विभाग में निर्धारित स्तर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए।

पद निर्धारित वेतनमान जरूरी अनुभव पर्यवेक्षक-3 केंद्रीय वेतनमान स्तर 9 या 8 अथवा समकक्ष निगम वेतनमान पर्यवेक्षक स्तर पर कम से कम 5 वर्ष पर्यवेक्षक-2 केंद्रीय वेतनमान स्तर 7 अथवा समकक्ष निगम वेतनमान संबंधित विभाग में कम से कम 5 वर्ष पर्यवेक्षक-1 केंद्रीय वेतनमान स्तर 6 अथवा समकक्ष निगम वेतनमान संबंधित विभाग में कम से कम 5 वर्ष अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 10 या राजपत्रित स्तर 9 अथवा निगम का 50,000–1,60,000 रुपये वाला वेतनमान राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष वरिष्ठ अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 11 अथवा निगम का 60,000–1,80,000 रुपये या उससे अधिक वेतनमान, पात्र सेवानिवृत्त संविदा उम्मीदवारों के लिए राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 5 वर्ष

पर्यावरण विभाग के लिए क्या पात्रता रखी गई है?

पद निर्धारित वेतनमान जरूरी अनुभव पर्यवेक्षक-3 केंद्रीय वेतनमान स्तर 9 या 8 अथवा समकक्ष निगम वेतनमान पर्यावरण विभाग में पर्यवेक्षक स्तर पर कम से कम 5 वर्ष पर्यवेक्षक-2 केंद्रीय वेतनमान स्तर 7 अथवा समकक्ष निगम वेतनमान संबंधित विभाग में कम से कम 5 वर्ष पर्यवेक्षक-1 केंद्रीय वेतनमान स्तर 6 अथवा समकक्ष निगम वेतनमान संबंधित विभाग में कम से कम 5 वर्ष अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 10 या राजपत्रित स्तर 9 अथवा निगम का 50,000–1,60,000 रुपये वाला वेतनमान राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 3 वर्ष वरिष्ठ अभियंता केंद्रीय वेतनमान स्तर 11 अथवा निगम का 60,000–1,80,000 रुपये या उससे अधिक वेतनमान, पात्र सेवानिवृत्त संविदा उम्मीदवारों के लिए राजपत्रित या कार्यकारी स्तर पर कम से कम 5 वर्ष

प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति के लिए आयु सीमा क्या है?

इस भर्ती में आयु सीमा नियुक्ति के आधार पर अलग-अलग रखी गई है। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2026 के अनुसार होगी।

नियुक्ति का आधार आयु सीमा प्रतिनियुक्ति अधिकतम 55 वर्ष सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति 55 से 62 वर्ष

प्रतिनियुक्ति उन कर्मचारियों के लिए है जो किसी अन्य संबंधित संगठन में कार्यरत हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार डीएमआरसी में नियुक्त किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति का विकल्प पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है।

चयनित उम्मीदवारों की तैनाती कहां होगी?

भर्ती में फिलहाल जयपुर और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यस्थलों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, संगठन की जरूरत के अनुसार चयनित कर्मचारियों को भारत या विदेश में डीएमआरसी की किसी परियोजना, कार्यालय या कार्यस्थल पर तैनात किया जा सकता है।

इसलिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्थानांतरण संबंधी शर्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति कितने साल के लिए होगी?

अधिसूचना के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि पांच वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह अवधि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु तक ही हो सकती है, यदि वह पहले पूरी हो जाती है।

विवरण अवधि सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि 5 वर्ष विशेष मामलों में अधिकतम विस्तार 7 वर्ष तक या सेवानिवृत्ति तक, जो पहले हो

डीएमआरसी भर्ती में चयन कैसे होगा?

चयन प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन कर रहा है या सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति के लिए।

नियुक्ति का आधार चयन प्रक्रिया प्रतिनियुक्ति व्यक्तिगत साक्षात्कार सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति व्यक्तिगत साक्षात्कार और चिकित्सा फिटनेस जांच

चयन की प्रक्रिया में आवेदन पत्रों की जांच, पात्रता और वेतनमान का सत्यापन, उम्मीदवारों की छंटनी और साक्षात्कार शामिल होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद संविदा नियुक्ति के उम्मीदवारों को चिकित्सा फिटनेस जांच भी पास करनी होगी।

डीएमआरसी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा, जो आधिकारिक विज्ञापन के साथ अनुलग्नक-1 में दिया गया है। आवेदन स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें: