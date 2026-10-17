केंद्रीय भंडारण निगम: सरकारी कंपनी में 316 पदों पर भर्ती, स्नातक और पीजी वालों के लिए मौका, 1.40 लाख तक वेतन

भर्ती की प्रमुख जानकारी

भर्ती संस्था: केंद्रीय भंडारण निगम

केंद्रीय भंडारण निगम कुल पद: 316

316 विज्ञापन जारी होने की तारीख: 17 अक्तूबर 2026

17 अक्तूबर 2026 आवेदन शुरू होने की तारीख: 17 अक्तूबर 2026

17 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख: 15 नवंबर 2026

15 नवंबर 2026 परीक्षा की तारीख: आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में घोषित की जाएगी।

आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में घोषित की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट: cewacor.nic.in

किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं?

इस भर्ती में कुल आठ श्रेणियों के पद शामिल हैं। इनमें छह श्रेणियां सहायक प्रबंधक की हैं, जबकि दो श्रेणियां कनिष्ठ कार्यकारी की हैं। रिक्तियों में वर्तमान पदों के साथ पिछली भर्तियों से जुड़ी शेष रिक्तियां भी शामिल हैं।

पद का नाम पदों की संख्या सहायक प्रबंधक (सामान्य) 70 सहायक प्रबंधक (तकनीकी) 60 सहायक प्रबंधक (वित्त) 10 सहायक प्रबंधक (सिविल अभियंत्रण) 22 सहायक प्रबंधक (विद्युत अभियंत्रण) 5 सहायक प्रबंधक (यांत्रिक अभियंत्रण) 4 कनिष्ठ कार्यकारी (सामान्य) 67 कनिष्ठ कार्यकारी (तकनीकी) 78 कुल 316

आरक्षित वर्गों के लिए कितने पद हैं?

दिए गए भर्ती विवरण के अनुसार, कुल रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

वर्ग पदों की संख्या अनुसूचित जाति 27 अनुसूचित जनजाति 20 अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) 97 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 30 अनारक्षित 140 कुल 316

चयन होने पर कितना वेतन मिलेगा?

पद के अनुसार वेतनमान अलग-अलग रखा गया है। सहायक प्रबंधक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ कार्यकारी की तुलना में अधिक वेतनमान मिलेगा।

पद वेतनमान सहायक प्रबंधक के सभी छह पद ₹40,000 से ₹1,40,000 कनिष्ठ कार्यकारी के दोनों पद ₹29,000 से ₹93,000

यह वेतनमान औद्योगिक महंगाई भत्ता आधारित वेतन प्रणाली के अनुसार है। मूल वेतन के अलावा निगम की नीतियों के अनुसार अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

वेतन के साथ कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

चयनित अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी:

निगम की नीति के अनुसार भत्ते और अन्य सुविधाएं

अंशदायी भविष्य निधि, अंशदायी पेंशन और उपदान

अवकाश यात्रा रियायत

प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाला पारिश्रमिक या परिवर्तनीय वेतन

स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी उपचार तथा अस्पताल में भर्ती होने के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति

क्या नौकरी के लिए सेवा बॉन्ड भी भरना होगा?

हां। चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी में शामिल होते समय कम से कम दो साल तक निगम में सेवा देने का बॉन्ड भरना होगा।

सहायक प्रबंधक: ₹1 लाख का बॉन्ड

कनिष्ठ कार्यकारी: ₹50 हजार का बॉन्ड

आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। कुछ पदों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री जरूरी है, जबकि तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय की डिग्री मांगी गई है। अभ्यर्थियों की योग्यता 15 नवंबर 2026 के आधार पर देखी जाएगी।

पद जरूरी शैक्षणिक योग्यता अनुभव सहायक प्रबंधक (सामान्य) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा जरूरी नहीं सहायक प्रबंधक (तकनीकी) कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन या जैव प्रौद्योगिकी में अभियांत्रिकी स्नातक की डिग्री जरूरी नहीं सहायक प्रबंधक (वित्त) वाणिज्य में स्नातक के साथ वित्त एवं लेखांकन में तीन साल का अनुभव, या किसी भी विषय में स्नातक के साथ सीए इंटरमीडिएट अथवा सीएमए इंटरमीडिएट वाणिज्य स्नातकों के लिए तीन साल; सीए या सीएमए इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी नहीं सहायक प्रबंधक (सिविल अभियंत्रण) सिविल अभियंत्रण में अभियांत्रिकी स्नातक की डिग्री जरूरी नहीं सहायक प्रबंधक (विद्युत अभियंत्रण) विद्युत अभियंत्रण या विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में अभियांत्रिकी स्नातक की डिग्री जरूरी नहीं सहायक प्रबंधक (यांत्रिक अभियंत्रण) यांत्रिक अभियंत्रण में अभियांत्रिकी स्नातक की डिग्री जरूरी नहीं कनिष्ठ कार्यकारी (सामान्य) किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर अनुप्रयोगों तथा एमएस ऑफिस का कार्यसाधक ज्ञान जरूरी नहीं कनिष्ठ कार्यकारी (तकनीकी) कृषि, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन, खाद्य विज्ञान या रसायन विज्ञान में विज्ञान स्नातक की डिग्री। कंप्यूटर अनुप्रयोगों तथा एमएस ऑफिस का कार्यसाधक ज्ञान भी जरूरी जरूरी नहीं

क्या अंतिम वर्ष के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। दिए गए भर्ती विवरण के अनुसार, अभ्यर्थी के पास निर्धारित योग्यता की अंतिम अंकतालिका या डिग्री प्रमाणपत्र 15 नवंबर 2026 तक होना चाहिए। अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में पढ़ रहे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं हैं। सभी डिग्रियां मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए, जिन्हें भारत सरकार या संबंधित नियामक संस्थाओं की मान्यता प्राप्त हो।

आयु सीमा कितनी है और किसे छूट मिलेगी?

सभी आठ पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित की गई है। आयु की गणना 15 नवंबर 2026 के आधार पर होगी। इस हिसाब से अभ्यर्थी का जन्म 16 नवंबर 1998 से पहले और 15 नवंबर 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों तारीखें शामिल हैं।

भर्ती में चयन कैसे होगा?

चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी। सहायक प्रबंधक के पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन और व्यक्तिगत साक्षात्कार होगा। कनिष्ठ कार्यकारी के पदों के लिए लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर चयन किया जाएगा।



सहायक प्रबंधक:

ऑनलाइन लिखित परीक्षा, जिसमें वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों तरह के प्रश्न होंगे दस्तावेज सत्यापन व्यक्तिगत साक्षात्कार

साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर लगभग हर एक पद के लिए पांच अभ्यर्थियों को बुलाने का अनुपात निर्धारित किया गया है। साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा। इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार हैं:

अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 50 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग: 45 प्रतिशत

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धारित मानकों के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थी और पूर्व सैनिक: 40 प्रतिशत

अंतिम चयन में ऑनलाइन परीक्षा के अंकों को 85 प्रतिशत और साक्षात्कार के अंकों को 15 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।



कनिष्ठ कार्यकारी:

कनिष्ठ कार्यकारी के सामान्य और तकनीकी, दोनों पदों के लिए चयन के दो चरण होंगे:

ऑनलाइन लिखित परीक्षा दस्तावेज सत्यापन

मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए लगभग हर एक पद के लिए तीन अभ्यर्थियों को बुलाने का अनुपात निर्धारित किया गया है। अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा, बशर्ते अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाया जाए।