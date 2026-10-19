सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संचार व्यवस्था भर्ती 2025 के तहत हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (आरओ) और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक (आरएम) पदों की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 1121 पदों की इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 नवंबर 2026, सोमवार को आयोजित होगी। दोनों पदों की परीक्षा अलग-अलग पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को अपने पद के अनुसार रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद होने का समय ध्यान में रखना होगा।

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बीएसएफ भर्ती परीक्षा का पूरा शेड्यूल

विवरण हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (आरओ) हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक (आरएम) परीक्षा की तारीख 2 नवंबर 2026 2 नवंबर 2026 पाली पहली दूसरी परीक्षा का समय सुबह 9 से 11 बजे दोपहर 1 से 3 बजे रिपोर्टिंग समय सुबह 7:30 बजे सुबह 11:30 बजे प्रवेश बंद होने का समय सुबह 8:30 बजे दोपहर 12:30 बजे

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। प्रवेश बंद होने के समय के बाद केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलने की पुष्टि नोटिस में नहीं की गई है, इसलिए देरी से पहुंचने का जोखिम न लें।

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बीएसएफ हेड कांस्टेबल एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

बीएसएफ के नोटिस के अनुसार, परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र 22 अक्तूबर 2026 को सुबह 9 बजे उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बीएसएफ भर्ती पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

प्रवेश पत्र जारी होने और रोल नंबर आवंटित किए जाने की सूचना उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भी भेजी जाएगी।

प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे।

दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों को कितने एडमिट कार्ड मिलेंगे?

परीक्षा से पहले उम्मीदवार क्या करें?

आधिकारिक पोर्टल से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।

प्रवेश पत्र पर दर्ज नाम, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी जांचें।

रिपोर्टिंग समय और प्रवेश बंद होने के समय का ध्यान रखें।

परीक्षा के नियमों और निर्देशों को पहले ही पढ़ लें।

अपना ई-प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना न भूलें।

बीएसएफ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करें?

22 अक्तूबर 2026: ई-प्रवेश पत्र जारी होने का समय सुबह 9 बजे।

ई-प्रवेश पत्र जारी होने का समय सुबह 9 बजे। 2 नवंबर 2026: रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, दोनों पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों पदों के लिए अलग-अलग ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को दोनों प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उनमें दर्ज परीक्षा की तारीख, पाली और अन्य विवरण जांचने चाहिए।बीएसएफ ने अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र में दिए गए ऑनलाइन परीक्षा संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। परीक्षा से पहले ये काम जरूर कर लें:नोटिस के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को बीएसएफ रोल नंबर के अतिरिक्त एक विशिष्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा रोल नंबर भी दिया जाएगा। यह नंबर ई-प्रवेश पत्र पर दर्ज होगा।उम्मीदवार बीएसएफ के आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक पंजीकृत ईमेल पर भी भेजा जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण तारीखें कैलेंडर में नोट कर लें: