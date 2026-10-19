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बीएसएफ: हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित, 1121 पदों के लिए दो नवंबर को सीबीटी, नोट करें शिफ्ट टाइमिं

Mon, 19 Oct 2026 02:57 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Mon, 19 Oct 2026 02:57 PM IST
सार

सीमा सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख घोषित कर दी है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 नवंबर को दो पालियों में होगी। प्रवेश पत्र 22 अक्तूबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। जानें शिफ्ट का समय क्या रहेगा...
 

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BSF Head Constable RO RM Exam Date 2026: CBT Schedule and Admit Card Download Date
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने संचार व्यवस्था भर्ती 2025 के तहत हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (आरओ) और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक (आरएम) पदों की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है।

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आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 1121 पदों की इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 नवंबर 2026, सोमवार को आयोजित होगी। दोनों पदों की परीक्षा अलग-अलग पालियों में होगी। अभ्यर्थियों को अपने पद के अनुसार रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश बंद होने का समय ध्यान में रखना होगा।

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बीएसएफ भर्ती परीक्षा का पूरा शेड्यूल

विवरण

हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (आरओ)

हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक (आरएम)

परीक्षा की तारीख

2 नवंबर 2026

2 नवंबर 2026

पाली

पहली

दूसरी

परीक्षा का समय

सुबह 9 से 11 बजे

दोपहर 1 से 3 बजे

रिपोर्टिंग समय

सुबह 7:30 बजे

सुबह 11:30 बजे

प्रवेश बंद होने का समय

सुबह 8:30 बजे

दोपहर 12:30 बजे

 

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। प्रवेश बंद होने के समय के बाद केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलने की पुष्टि नोटिस में नहीं की गई है, इसलिए देरी से पहुंचने का जोखिम न लें।

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बीएसएफ हेड कांस्टेबल एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

  • बीएसएफ के नोटिस के अनुसार, परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र 22 अक्तूबर 2026 को सुबह 9 बजे उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
  • अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बीएसएफ भर्ती पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।
  • प्रवेश पत्र जारी होने और रोल नंबर आवंटित किए जाने की सूचना उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भी भेजी जाएगी।
  • प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे।

दोनों पदों के लिए आवेदन करने वालों को कितने एडमिट कार्ड मिलेंगे?

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, दोनों पदों के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों पदों के लिए अलग-अलग ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को दोनों प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उनमें दर्ज परीक्षा की तारीख, पाली और अन्य विवरण जांचने चाहिए।

परीक्षा से पहले उम्मीदवार क्या करें?

बीएसएफ ने अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र में दिए गए ऑनलाइन परीक्षा संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी है। परीक्षा से पहले ये काम जरूर कर लें:
  • आधिकारिक पोर्टल से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
  • प्रवेश पत्र पर दर्ज नाम, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी जांचें।
  • रिपोर्टिंग समय और प्रवेश बंद होने के समय का ध्यान रखें।
  • परीक्षा के नियमों और निर्देशों को पहले ही पढ़ लें।
  • अपना ई-प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना न भूलें।
नोटिस के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को बीएसएफ रोल नंबर के अतिरिक्त एक विशिष्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा रोल नंबर भी दिया जाएगा। यह नंबर ई-प्रवेश पत्र पर दर्ज होगा।

बीएसएफ भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करें?

उम्मीदवार बीएसएफ के आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक पंजीकृत ईमेल पर भी भेजा जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण तारीखें कैलेंडर में नोट कर लें:
  • 22 अक्तूबर 2026: ई-प्रवेश पत्र जारी होने का समय सुबह 9 बजे।
  • 2 नवंबर 2026: रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा।
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