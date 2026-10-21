बीएसएफ: 1121 हेड कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, एक्टिव हुआ लिंक, ऐसे करें डाउनलोड

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक भर्ती 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि, पूर्व में प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 22 अक्तूबर सुबह 9 बजे निर्धारित थी, लेकिन लिंक अभी से एक्टिव कर दिया गया है।

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बीएसएफ हेड कांस्टेबल परीक्षा कब होगी?

हालांकि, नोटिस में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का समय 22 अक्तूबर सुबह 9 बजे ही दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि प्रवेश पत्र अभी डाउनलोड नहीं होता है तो 22 अक्तूबर को सुबह 9 बजे के बाद कोशिश करें।इस भर्ती के तहत कुल 1,121 पद हैं। इनमें रेडियो ऑपरेटर के 910 और रेडियो मैकेनिक के 211 पद शामिल हैं। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। उम्मीदवारों को इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।

बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो अलग-अलग पालियों में होगी। दोनों पालियों की परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र पर दर्ज परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए।

पद परीक्षा की तारीख परीक्षा का समय हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर 2 नवंबर 2026 सुबह 9 से 11 बजे तक हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक 2 नवंबर 2026 दोपहर 1 से 3 बजे तक

परीक्षा के दिन रिपोर्टिंग और प्रवेश का समय क्या है?

बीएसएफ ने दोनों पालियों के लिए रिपोर्टिंग और परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद होने का समय अलग-अलग निर्धारित किया है।

विवरण रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक रिपोर्टिंग का समय सुबह 7:30 बजे सुबह 11:30 बजे प्रवेश बंद होने का समय सुबह 8:30 बजे दोपहर 12:30 बजे परीक्षा शुरू सुबह 9 बजे दोपहर 1 बजे परीक्षा समाप्त सुबह 11 बजे दोपहर 3 बजे



उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। प्रवेश बंद होने के समय के बाद पहुंचने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलने की गारंटी नहीं होगी।

बीएसएफ प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

बीएसएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक भर्ती 2026 का अनुभाग खोलें। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें। वेबसाइट पर मांगी गई पंजीकरण संबंधी जानकारी भरें। यदि सुरक्षा सत्यापन या कैप्चा दिखाई दे, तो उसे पूरा करें। जानकारी जमा करके अपना प्रवेश पत्र खोलें। प्रवेश पत्र में नाम, परीक्षा की तारीख, पाली और परीक्षा केंद्र का विवरण चेक करें। प्रवेश पत्र की पीडीएफ प्रति डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंट निकाल लें।

प्रवेश पत्र में किन जानकारियों को चेक करना जरूरी है?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जरूरी जानकारियाँ ध्यान से देखनी चाहिए।

उम्मीदवार का नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरण

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का पता

संबंधित पाली और रिपोर्टिंग का समय

प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा संबंधी निर्देश

यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को आधिकारिक भर्ती प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती में कितने पद हैं?

इस भर्ती में कुल 1,121 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं।

रेडियो ऑपरेटर: 910 पद

रेडियो मैकेनिक: 211 पद

कुल: 1,121 पद

दोनों पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 नवंबर 2026 को होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करके सभी निर्देशों को ठीक से चेक कर लेना चाहिए।