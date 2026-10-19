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बिहार एसटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी: 25 अक्तूबर से शुरू होगा इम्तिहान, परीक्षा केंद्र जाने से पहले जान लें

Mon, 19 Oct 2026 08:22 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 08:22 AM IST
सार

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार एसटीईटी 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 25 अक्तूबर से 20 नवंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित माध्यम से आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र, तारीख, पाली और रिपोर्टिंग समय की जानकारी प्रवेश पत्र पर मिलेगी। परीक्षा में शामिल होने से पहले सभी विवरण जांचना जरूरी है।
 

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Bihar STET Admit Card 2026 Released Download Hall Ticket Check Exam Dates and Important Instructions
Bihar STET Admit Card 2026 Released - फोटो : AI Generated

विस्तार
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार एसटीईटी 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक प्रवेश पत्र पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की पात्रता से जुड़ी है। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को इसे ऑनलाइन प्राप्त करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आवेदन क्रमांक या पंजीकरण संख्या और पासवर्ड अथवा जन्मतिथि की जरूरत पड़ सकती है।
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बिहार एसटीईटी की परीक्षा कब होगी?

बिहार एसटीईटी 2026 की परीक्षा 25 अक्तूबर से 20 नवंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है। परीक्षा दो पालियों में हो सकती है। अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा की सही तारीख, पाली और केंद्र का पता प्रवेश पत्र पर देखकर ही तय करना चाहिए। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार, पहली पाली के लिए रिपोर्टिंग सुबह 8:30 बजे, प्रवेश द्वार बंद होने का समय सुबह 9:30 बजे और परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 10 बजे बताया गया है। दूसरी पाली के लिए रिपोर्टिंग दोपहर 1:30 बजे और परीक्षा शुरू होने का समय दोपहर 3 बजे दिया गया है। अंतिम पुष्टि प्रवेश पत्र से करें।
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प्रवेश पत्र डाउनलोड कैसे करें?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां बिहार एसटीईटी 2026 प्रवेश पत्र से संबंधित लिंक खोलें। इसके बाद आवेदन क्रमांक या पंजीकरण संख्या और मांगा गया पासवर्ड अथवा जन्मतिथि दर्ज करके प्रवेश करें। स्क्रीन पर प्रवेश पत्र दिखाई देने के बाद उसे डाउनलोड कर लें और साफ प्रिंट निकालें। प्रिंट लेने से पहले नाम, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, परीक्षा की तारीख, पाली और केंद्र का पता ध्यान से जांचें। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति साथ ले जाना जरूरी होगा। भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग के लिए प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रति भी सुरक्षित रख सकते हैं।
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परीक्षा केंद्र पर कौन-से दस्तावेज ले जाएं?

परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मान्य मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना चाहिए। पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वाहन चलाने का लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी अन्य मान्य पहचान पत्र उपयोगी हो सकता है। प्रवेश पत्र पर छपे निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त फोटो की जरूरत हो तो उन्हें भी साथ रखें। उम्मीदवारों को रिपोर्टिंग समय से पहले केंद्र पहुंचना चाहिए, ताकि पहचान सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ उपकरण और अध्ययन सामग्री जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा कक्ष में न ले जाएं। केंद्र पर लागू नियमों का पालन करना जरूरी है।

प्रवेश पत्र में गलती हो तो क्या करें?

यदि बिहार एसटीईटी 2026 के प्रवेश पत्र में नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, विषय या पंजीकरण संख्या से जुड़ी कोई गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए सहायता केंद्र या संपर्क माध्यम से परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करें। अपनी आवेदन संबंधी जानकारी और पंजीकरण विवरण तैयार रखें, ताकि समस्या का समाधान करने में आसानी हो। परीक्षा की तारीख और केंद्र के बारे में किसी भ्रम की स्थिति में प्रवेश पत्र और आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें। परीक्षा में शामिल होने से पहले सभी विवरणों की जांच कर लें। परीक्षा कार्यक्रम या निर्देशों में बदलाव होने पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना ही मान्य होगी।
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