Allahabad High Court Recruitment 2021: इलाहाबाद हाईकोर्ट में निकलीं भर्तियां, मिलेगी डेढ़ लाख तक सैलरी

इलाहाबाद हाइकोर्ट में अतिरिक्त निजी सचिव के 68 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत अतिरिक्त निजी सचिव (अंग्रेजी) के 60 और अतिरिक्त निजी सचिव (हिंदी) के 8 पदों को भरा जाना है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो गई है और यह 5 अक्तूबर तक जारी रहेगी।

इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और इलाहाबाद हाइकोर्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं।



पांच अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन



इन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 सितंबर से शुरू हो गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक 05 अक्तूबर के बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। हालांकि, अभ्यर्थी 06 अक्तूबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म में कुछ गलती कर दी है, वे अपने आवेदन में 7 से 08 अक्तूबर के बीच करेक्शन भी कर सकते हैं।



आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यताएं