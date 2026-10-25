जॉब अलर्ट: 1700+ पदों पर भर्ती के लिए आज अंतिम तिथि, चूक गए तो नहीं मिलेगा दूसरा अवसर; जानें पूरी प्रक्रिया

दक्षिण रेलवे में कितने पद हैं?

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एलआईसी एचएफएल और एक्जिम बैंक में क्या मौका है?

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गुजरात में 1,663 पदों पर कौन कर सकता है आवेदन?

आईसीएसआईएल में आवेदन का समय कब खत्म होगा?

दक्षिण रेलवे की खेल कोटे के तहत भर्ती में कुल 67 पद हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है। दी गई जानकारी के मुताबिक, उम्मीदवार रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। खेल कोटे की भर्ती में आवेदन करने वालों को संबंधित खेल उपलब्धियों और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तें देखनी चाहिए। हर खेल और पद के लिए नियम अलग हो सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी सही भरें और जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखें। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से तकनीकी परेशानी हो सकती है, इसलिए फॉर्म समय रहते जमा करना उचित रहेगा।एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के 50 पदों पर भर्ती निकली है। वहीं, एक्जिम बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के 12 पदों के लिए आवेदन का मौका है। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 दी गई है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार इन अवसरों पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव की जरूरत, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक नोटिस से जरूर जांचें। केवल पद के नाम के आधार पर अपनी पात्रता तय न करें।गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी जीएसएसएसबी में वर्क असिस्टेंट के 1,663 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है। इस सूची में यह सबसे ज्यादा पदों वाली भर्ती है। तकनीकी या संबंधित क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों को भर्ती की शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें ध्यान से देखनी चाहिए। आवेदन करने से पहले यह भी जांच लें कि पद के लिए कौन-सी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य प्रमाणपत्र जरूरी हैं। पात्र उम्मीदवारों को अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। भर्ती की पूरी जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना देखें।आईसीएसआईएल में फायरमैन के तीन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी 25 अक्टूबर 2026 है। दी गई जानकारी के अनुसार, आवेदन शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। इसलिए इस भर्ती में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को समय सीमा का खास ध्यान रखना चाहिए। आवेदन से पहले पद के लिए जरूरी योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक नोटिस में देख लें। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट या डिजिटल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। ध्यान रहे कि सभी भर्तियों के आवेदन का समय एक जैसा नहीं है, इसलिए संबंधित संस्था की समय सीमा को ही मानें।