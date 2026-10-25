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जॉब अलर्ट: 1700+ पदों पर भर्ती के लिए आज अंतिम तिथि, चूक गए तो नहीं मिलेगा दूसरा अवसर; जानें पूरी प्रक्रिया

Sun, 25 Oct 2026 08:26 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 08:26 AM IST
सार

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज 25 अक्टूबर 2026 अहम दिन है। दक्षिण रेलवे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक्जिम बैंक, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आईसीएसआईएल में निकली भर्तियों के आवेदन आज बंद हो रहे हैं। इन भर्तियों के तहत कुल 1,805 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन की अंतिम समय सीमा, पदों की संख्या और जरूरी निर्देश जानकर जल्द अपना फॉर्म जमा कर दें।
 

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Government Jobs Last Date Today October 25 Apply for Vacancies in Southern
Government Jobs Last Date Today - फोटो : AI Generated

विस्तार
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 25 अक्टूबर 2026 की तारीख बेहद अहम है। आज कई भर्ती अभियानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। इनमें दक्षिण रेलवे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एक्जिम बैंक, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आईसीएसआईएल की भर्तियां शामिल हैं। इन सभी भर्तियों को मिलाकर कुल 1,805 पदों पर आवेदन का मौका है। अलग-अलग संस्थानों में पद, योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिस पढ़ना चाहिए। आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर रहेगा।
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दक्षिण रेलवे में कितने पद हैं?

दक्षिण रेलवे की खेल कोटे के तहत भर्ती में कुल 67 पद हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है। दी गई जानकारी के मुताबिक, उम्मीदवार रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। खेल कोटे की भर्ती में आवेदन करने वालों को संबंधित खेल उपलब्धियों और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तें देखनी चाहिए। हर खेल और पद के लिए नियम अलग हो सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी सही भरें और जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखें। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से तकनीकी परेशानी हो सकती है, इसलिए फॉर्म समय रहते जमा करना उचित रहेगा।
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 एलआईसी एचएफएल और एक्जिम बैंक में क्या मौका है?

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के 50 पदों पर भर्ती निकली है। वहीं, एक्जिम बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के 12 पदों के लिए आवेदन का मौका है। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 दी गई है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार इन अवसरों पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव की जरूरत, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक नोटिस से जरूर जांचें। केवल पद के नाम के आधार पर अपनी पात्रता तय न करें।
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 गुजरात में 1,663 पदों पर कौन कर सकता है आवेदन?

गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी जीएसएसएसबी में वर्क असिस्टेंट के 1,663 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है। इस सूची में यह सबसे ज्यादा पदों वाली भर्ती है। तकनीकी या संबंधित क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों को भर्ती की शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तें ध्यान से देखनी चाहिए। आवेदन करने से पहले यह भी जांच लें कि पद के लिए कौन-सी डिग्री, डिप्लोमा या अन्य प्रमाणपत्र जरूरी हैं। पात्र उम्मीदवारों को अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। भर्ती की पूरी जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना देखें।

आईसीएसआईएल में आवेदन का समय कब खत्म होगा?

आईसीएसआईएल में फायरमैन के तीन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख भी 25 अक्टूबर 2026 है। दी गई जानकारी के अनुसार, आवेदन शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। इसलिए इस भर्ती में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को समय सीमा का खास ध्यान रखना चाहिए। आवेदन से पहले पद के लिए जरूरी योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक नोटिस में देख लें। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट या डिजिटल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। ध्यान रहे कि सभी भर्तियों के आवेदन का समय एक जैसा नहीं है, इसलिए संबंधित संस्था की समय सीमा को ही मानें।
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