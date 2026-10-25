जॉब अलर्ट: 1700+ पदों पर भर्ती के लिए आज अंतिम तिथि, चूक गए तो नहीं मिलेगा दूसरा अवसर; जानें पूरी प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 08:26 AM IST
सार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज 25 अक्टूबर 2026 अहम दिन है। दक्षिण रेलवे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक्जिम बैंक, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आईसीएसआईएल में निकली भर्तियों के आवेदन आज बंद हो रहे हैं। इन भर्तियों के तहत कुल 1,805 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन की अंतिम समय सीमा, पदों की संख्या और जरूरी निर्देश जानकर जल्द अपना फॉर्म जमा कर दें।
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विस्तार
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 25 अक्टूबर 2026 की तारीख बेहद अहम है। आज कई भर्ती अभियानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। इनमें दक्षिण रेलवे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एक्जिम बैंक, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आईसीएसआईएल की भर्तियां शामिल हैं। इन सभी भर्तियों को मिलाकर कुल 1,805 पदों पर आवेदन का मौका है। अलग-अलग संस्थानों में पद, योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिस पढ़ना चाहिए। आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करना बेहतर रहेगा।
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दक्षिण रेलवे में कितने पद हैं?दक्षिण रेलवे की खेल कोटे के तहत भर्ती में कुल 67 पद हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है। दी गई जानकारी के मुताबिक, उम्मीदवार रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। खेल कोटे की भर्ती में आवेदन करने वालों को संबंधित खेल उपलब्धियों और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तें देखनी चाहिए। हर खेल और पद के लिए नियम अलग हो सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी सही भरें और जरूरी प्रमाणपत्र तैयार रखें। अंतिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोगों के आने से तकनीकी परेशानी हो सकती है, इसलिए फॉर्म समय रहते जमा करना उचित रहेगा।
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एलआईसी एचएफएल और एक्जिम बैंक में क्या मौका है?एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के 50 पदों पर भर्ती निकली है। वहीं, एक्जिम बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के 12 पदों के लिए आवेदन का मौका है। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 दी गई है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार इन अवसरों पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव की जरूरत, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक नोटिस से जरूर जांचें। केवल पद के नाम के आधार पर अपनी पात्रता तय न करें।
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