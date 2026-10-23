दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी: सहायक प्रोफेसर के 219 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू, कितना मिलेगा वेतन?

दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 219 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 04/2026 जारी किया है। भर्ती में इंजीनियरिंग, एप्लाइड साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, डिजाइन और अन्य विषयों के पद शामिल हैं। कुल 219 रिक्तियां भरी जानी हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार 7 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन और लागू शुल्क जमा कर सकते हैं। आवेदन और आधिकारिक सूचना के लिए डीटीयू की वेबसाइट dtu.ac.in पर जाएं।

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