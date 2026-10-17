सीएसआईआर सीएफटीआरआई में तकनीशियन पदों पर भर्ती: 10वीं पास और ITI वाले कर सकते हैं आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर ने तकनीशियन भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के तहत कुल 28 पद भरे जाएंगे। संस्थान ने विज्ञापन संख्या आरईसी.02/2026 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज 26 नवंबर 2026 तक संस्थान पहुंचने चाहिए। परीक्षा और ट्रेड टेस्ट की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या है?

तकनीशियन पद के लिए उम्मीदवार का दसवीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र, दो साल की अप्रेंटिसशिप या तीन साल का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 18 नवंबर 2026 के आधार पर होगी। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार 10 से 15 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

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किन ट्रेड में कितनी रिक्तियां हैं?

कुल 28 पद अलग-अलग तकनीकी ट्रेड में बांटे गए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सात, फिटर के छह, प्रयोगशाला सहायक (रासायनिक संयंत्र) के दो, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक के दो, रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन तकनीशियन के दो तथा इलेक्ट्रीशियन के दो पद शामिल हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आईसीटी सिस्टम मेंटेनेंस, बढ़ई, प्लंबर, शीट मेटल वर्कर, टर्नर और वेल्डर के एक-एक पद हैं। श्रेणीवार रिक्तियों में अनारक्षित वर्ग के नौ, अन्य पिछड़ा वर्ग के नौ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पांच, अनुसूचित जाति के चार और अनुसूचित जनजाति का एक पद शामिल है।

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आवेदन शुल्क और वेतन कितना मिलेगा?

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए शुल्क नहीं रखा गया है। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के वेतन स्तर-2 के अनुसार 19,900 से 63,200 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा। वास्तविक वेतन और अन्य भत्ते लागू सरकारी नियमों के अनुसार होंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक विज्ञापन में अपने ट्रेड की पात्रता, श्रेणीवार रिक्तियों और शुल्क संबंधी शर्तों की जांच करनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका क्या है?