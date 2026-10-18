बीएचईएल में 660 पदों पर भर्ती 2027: 10वीं, आईटीआई पास युवाओं को मौका, कब से कर सकते हैं आवेदन; जानें प्रक्रिया

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने आर्टिजन ग्रेड चार के 660 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती देश की नौ विनिर्माण इकाइयों में की जाएगी। इसके तहत फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फाउंड्रीमैन जैसे सात ट्रेडों में नियुक्तियां होंगी। संबंधित ट्रेड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन से जुड़े जरूरी नियम दिए गए हैं। उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के अनुसार ही पद चुनना चाहिए।

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