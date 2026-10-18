बीएचईएल में 660 पदों पर भर्ती 2027: 10वीं, आईटीआई पास युवाओं को मौका, कब से कर सकते हैं आवेदन; जानें प्रक्रिया
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आर्टिजन ग्रेड चार के 660 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 21 अक्तूबर 2026 से शुरू होंगे और 18 नवंबर 2026 तक चलेंगे। उम्मीदवारों को दसवीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 11 दिसंबर 2026 को संभावित है। आवेदन से पहले योग्यता और चयन प्रक्रिया जरूर जानें।
विस्तार
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) ने आर्टिजन ग्रेड चार के 660 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती देश की नौ विनिर्माण इकाइयों में की जाएगी। इसके तहत फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फाउंड्रीमैन जैसे सात ट्रेडों में नियुक्तियां होंगी। संबंधित ट्रेड की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन से जुड़े जरूरी नियम दिए गए हैं। उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के अनुसार ही पद चुनना चाहिए।
आवेदन कब से कब तक कर सकेंगे?
- बीएचईएल आर्टिजन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अक्तूबर 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
- आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 रात 11 बजकर 45 मिनट है।
- उम्मीदवारों की आयु और शैक्षणिक योग्यता की गणना के लिए 1 अक्तूबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा 11 दिसंबर 2026 को संभावित रूप से आयोजित की जाएगी।
- अभ्यर्थियों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।
- आवेदन के दौरान सही जानकारी भरें और जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच कर लें।
किस ट्रेड में कितने पद हैं?
- बीएचईएल ने सात ट्रेडों में कुल 660 पद घोषित किए हैं। इनमें फिटर के 278 पद, वेल्डर के 104 पद और मशीनिस्ट के 101 पद शामिल हैं।
- इलेक्ट्रीशियन के 90, टर्नर के 52, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 23 और फाउंड्रीमैन के 12 पद निर्धारित किए गए हैं।
- फिटर ट्रेड में सबसे अधिक रिक्तियां हैं, जबकि फाउंड्रीमैन के पद सबसे कम हैं।
- उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपने ट्रेड में उपलब्ध पदों की संख्या देख लें।
- इसके साथ ही यह भी जांचें कि संबंधित विनिर्माण इकाई में उनके चुने हुए ट्रेड के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं या नहीं।
आवेदन के लिए क्या योग्यता चाहिए?
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके साथ संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र यानी एनटीसी या आईटीआई और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र यानी एनएसी की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। भर्ती के आधिकारिक विज्ञापन में न्यूनतम अंकों और अन्य पात्रता संबंधी नियमों की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच करनी चाहिए। केवल निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। जरूरी प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने या गलत जानकारी भरने से आवेदन में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
चयन प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन कैसे करें?
- बीएचईएल आर्टिजन भर्ती में चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार दस्तावेजों की जांच और अर्हकारी कौशल परीक्षा होगी।
- परीक्षा का प्रारूप, आवेदन शुल्क और अन्य जरूरी शर्तें विस्तृत भर्ती विज्ञापन में देखी जा सकती हैं।
- उम्मीदवार बीएचईएल की आधिकारिक करियर वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- एक उम्मीदवार केवल एक विनिर्माण इकाई और एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है।
- इसलिए आवेदन भरने से पहले अपनी पसंद और उपलब्ध पदों की जांच कर लें।
- परीक्षा की तारीख या अन्य निर्देशों में बदलाव की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।