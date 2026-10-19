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एसआईआर पर घमासान: युवा कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के चेहरे वाला रावण फूंका, लगाए 'वोट चोरी की रासलीला' के नारे

Mon, 19 Oct 2026 08:07 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 08:07 PM IST
सार

भारतीय युवा कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के चेहरे वाला रावण का पुतला जलाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए।

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Youth Congress burns effigy of Ravana bearing face of CEC Gyanesh Kumar chants slogans uproar over SIR
युवा कांग्रेस ने फूंका ज्ञानेश कुमार के चेहरे वाला रावण - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने रावण के पुतले पर ज्ञानेश कुमार का चेहरा लगाकर उसे आग के हवाले कर दिया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण  में गड़बड़ियां हुई हैं। 

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पोस्टरों और नारों के जरिए चुनाव आयोग पर निशाना
प्रदर्शन के दौरान मंच को रंग-बिरंगे पोस्टरों और नारों से सजाया गया था। इन पोस्टरों के जरिए चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए गए। एक पोस्टर पर 'वोट चोरी की रासलीला' का नारा लिखा था, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोग की भूमिका पर निशाना साधा गया।
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'चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल'
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने रावण दहन से पहले कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जवाबदेही तय करना जरूरी है।

'सिर्फ वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं'
उदय भानु चिब ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के दिन वोट डाल देना नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों और संवैधानिक संस्थाओं को भी उनके कामकाज के लिए जवाबदेह ठहराना जरूरी है। युवा कांग्रेस का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए और लोगों का चुनाव व्यवस्था पर भरोसा कायम रहना चाहिए।

'डिजिटल रावण दहन' अभियान भी शुरू
इस प्रदर्शन से एक दिन पहले युवा कांग्रेस ने 'डिजिटल रावण दहन' नाम से ऑनलाइन अभियान शुरू किया था। इसके तहत लोगों से भारत के 'रावण के 10 सिर' के तौर पर उन मुद्दों या समस्याओं की पहचान करने को कहा गया है, जिन्हें संगठन गलत मानता है। यह अभियान दशहरे पर रावण दहन की परंपरा से प्रेरित है।

मंगलवार शाम होगा ऑनलाइन रावण दहन
युवा कांग्रेस के मुताबिक, इस अभियान के तहत लोग 'chalojantarmantar.com' वेबसाइट पर जाकर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। संगठन ने बताया कि अभियान का समापन मंगलवार शाम 7:30 बजे ऑनलाइन रावण दहन कार्यक्रम के साथ होगा। इसके जरिए लोगों को चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।


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चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही युवा कांग्रेस
युवा कांग्रेस पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करती रही है। संगठन ने चुनाव आयोग के कामकाज और SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर चिंता जताई है और इसके संभावित असर को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

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