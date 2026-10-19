एसआईआर पर घमासान: युवा कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के चेहरे वाला रावण फूंका, लगाए 'वोट चोरी की रासलीला' के नारे

भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने रावण के पुतले पर ज्ञानेश कुमार का चेहरा लगाकर उसे आग के हवाले कर दिया। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ियां हुई हैं।

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