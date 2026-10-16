भारत में घंटे भर ठप रहा एक्स: सोशल मीडिया मंच पर सर्च करने में आई रुकावट, यूजर्स हुए परेशान; अब ठीक हुई सेवा

भारत में शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) की सेवाएं बाधित होने से यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर सर्च करने में दिक्कत आने की शिकायतें सामने आई। इसके चलते यूजर्स को अपनी जरूरत की जानकारी खोजने और पोस्ट तलाशने में परेशानी हुई। वहीं करीब एक घंटे बाद ये सेवाएं फिर से बहाल हो गई। ये पहला मौका नहीं है, जब ऐसी दिक्कत का यूजर्स को सामना करना पड़ा हो। अक्सर तमाम सोशल मीडिया मंच की सेवाओं में रुकावट की खबरें सामने आती रहती हैं।

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