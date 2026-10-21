फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Will Eknath Shinde become Chief Minister Gulabrao Patil claim Dussehra rally his decisions saved government.

एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री?: दशहरा रैली में गुलाबराव पाटिल का बड़ा दावा, कहा-उनके फैसलों ने बचाई सरकार

Wed, 21 Oct 2026 11:49 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Wed, 21 Oct 2026 11:49 AM IST
सार

महाराष्ट्र में दशहरा रैली के दौरान शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एकनाथ शिंदे के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का भरोसा जताया। उन्होंने शिंदे की योजनाओं और फैसलों को सरकार की सफलता का श्रेय दिया। 

विज्ञापन
Will Eknath Shinde become Chief Minister Gulabrao Patil claim Dussehra rally his decisions saved government.
दशहरा रैली में शिंदे के लिए बड़ी भविष्यवाणी - फोटो : पीटीआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री के पद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने खुले तौर पर एकनाथ शिंदे को अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है।
विज्ञापन


पाटिल ने क्या कहा? 
जलगांव में दशहरा रैली के मंच से बोलते हुए पाटिल ने कहा, 'मैंने माता जगदंबा के चरण छुए हैं और प्रार्थना की है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे फिर से इस राज्य के मुख्यमंत्री बनें और हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लाएं।' शिंदे के नेतृत्व, जन कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक रणनीति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।
विज्ञापन


शिंदे के फैसलों को लेकर क्या बोले? 
शिंदे के फैसलों को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा, 'हम उनकी योजनाओं और नीतियों की बदौलत विधायक बने। उनके फैसलों की वजह से ही हम मंत्री बने है। अगर उन्होंने वे फैसले न लिए होते, तो हमारे विधायक डूब गए होते और सरकार नहीं बच पाती।' उन्होंने आगे कहा, 'जब उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, और पुलिसकर्मियों तथा अधिकारियों के लिए फंड उपलब्ध कराया, तो लोगों की सोच बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे आम लोगों के नेता हैं, जिन्हें सरकार बनाने के लिए चुना जाना चाहिए।'
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने रैली में कहा कि जो कोई भी एकनाथ शिंदे से टकराएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने दावा किया, 'शुरुआत में हमारे पास विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन अब हमारे पास 60 विधायक हैं, और एमएलसीएस को मिलाकर यह संख्या 73 तक पहुंच गई है। अगर हम सहयोगी दलों के विधायकों को भी जोड़ लें, तो हमारी संख्या लगभग 85 से 86 हो जाती है।'


'जो कोई भी एकनाथ शिंदे के रास्ते में आएगा, वह बर्बाद हो जाएगा'
उन्होंने कहा, 'आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे नेता एकनाथ शिंदे निश्चित रूप से फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान उम्मीद भरी नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके विज़न को पूरा करेंगे। जो कोई भी एकनाथ शिंदे के रास्ते में आएगा, वह बर्बाद हो जाएगा।'
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed