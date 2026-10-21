एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री?: दशहरा रैली में गुलाबराव पाटिल का बड़ा दावा, कहा-उनके फैसलों ने बचाई सरकार

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जलगांव में दशहरा रैली के मंच से बोलते हुए पाटिल ने कहा, 'मैंने माता जगदंबा के चरण छुए हैं और प्रार्थना की है कि आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे फिर से इस राज्य के मुख्यमंत्री बनें और हमारे किसानों के जीवन में खुशहाली लाएं।' शिंदे के नेतृत्व, जन कल्याणकारी योजनाओं और राजनीतिक रणनीति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे।शिंदे के फैसलों को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा, 'हम उनकी योजनाओं और नीतियों की बदौलत विधायक बने। उनके फैसलों की वजह से ही हम मंत्री बने है। अगर उन्होंने वे फैसले न लिए होते, तो हमारे विधायक डूब गए होते और सरकार नहीं बच पाती।' उन्होंने आगे कहा, 'जब उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की, और पुलिसकर्मियों तथा अधिकारियों के लिए फंड उपलब्ध कराया, तो लोगों की सोच बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे आम लोगों के नेता हैं, जिन्हें सरकार बनाने के लिए चुना जाना चाहिए।'उन्होंने रैली में कहा कि जो कोई भी एकनाथ शिंदे से टकराएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने दावा किया, 'शुरुआत में हमारे पास विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन अब हमारे पास 60 विधायक हैं, और एमएलसीएस को मिलाकर यह संख्या 73 तक पहुंच गई है। अगर हम सहयोगी दलों के विधायकों को भी जोड़ लें, तो हमारी संख्या लगभग 85 से 86 हो जाती है।'उन्होंने कहा, 'आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे नेता एकनाथ शिंदे निश्चित रूप से फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान उम्मीद भरी नजरों से हमारी ओर देख रहे हैं, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके विज़न को पूरा करेंगे। जो कोई भी एकनाथ शिंदे के रास्ते में आएगा, वह बर्बाद हो जाएगा।'