रूसी तेल पर प्रतिबंध हटेगा या नहीं: ट्रंप अगले 10 दिन में लेंगे फैसला, अमेरिकी राजदूत गोर ने क्या दिया संकेत?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के आगामी भारत दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 10 दिनों में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े प्रावधानों पर फैसला कर सकते हैं। ऐसे में भारत की नजर जहां एक ओर अमेरिकी निवेश और व्यापार समझौते पर है, वहीं दूसरी ओर रूसी ऊर्जा आयात को लेकर वॉशिंगटन के रुख पर भी रहेगी। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने 15 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी कार्यक्रम में दोनों मुद्दों पर अहम बातें कहीं।

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