पश्चिम बंगाल: पूर्व टीएमसी विधायक की कार से हादसा, ई-रिक्शा सवार दो लोगों की मौत; दुर्घटना की वजह क्या?

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में बुधवार को एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक सुकुमार महाता की कार और एक ई-रिक्शा के बीच टक्कर के बाद हुआ। टक्कर लगने के बाद कार सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरी। हादसे में घायल दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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पुलिस के मुताबिक, कार में पूर्व विधायक सुकुमार महाता मौजूद नहीं थे। ई-रिक्शा में सवार लोग ही इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी, जिसके बाद दो लोगों की मौत हो गई। दो घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ई-रिक्शा से टक्कर के बाद कार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण कैसे खो दिया और कार तालाब में कैसे जा गिरी।पुलिस के अनुसार, कार पहले ई-रिक्शा से टकराई और फिर सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरी। हादसे में ई-रिक्शा सवार दो लोगों की जान चली गई। दो अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस अब दुर्घटना की पूरी कड़ी समझने की कोशिश कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और कार चालक का वाहन से नियंत्रण कैसे हट गया। फिलहाल पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच जारी होने की बात कही है।पूर्व विधायक सुकुमार महाता ने हादसे के लिए ई-रिक्शा की आपसी रेस को जिम्मेदार बताया। उनका दावा है कि सड़क पर दो ई-रिक्शा एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में दौड़ लगा रहे थे। इसी दौरान टक्कर हुई और कार तालाब में जा गिरी, जबकि ई-रिक्शा भी टक्कर के बाद अपने रास्ते से हट गया। हालांकि, यह महाता का दावा है। पुलिस की जांच में हादसे की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। महाता ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही।सुकुमार महाता संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में उभरे थे। उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में एक लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। हालांकि, 2024 में शेख शाहजहां मामले की पुलिस जांच के दौरान उनका नाम भी चर्चा में आया था। इसके बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। हादसे के समय वह कार में मौजूद नहीं थे। फिलहाल इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत और दो लोगों के घायल होने की जांच की जा रही है।