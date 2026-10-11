गुजरात: गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू, 44 सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में उतरे
गुजरात के गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 11 वार्डों की सभी 44 सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गांधीनगर नगर निगम के इन चुनावों को स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विस्तार
गुजरात में गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में नगर निगम की सभी 44 सीटों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए 11 वार्डों में मतदान कराया जा रहा है। चुनावी मुकाबले में कुल 130 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शुरू होने के साथ ही शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
#WATCH | Gujarat: Voting begins for the Gandhinagar Municipal Corporation Elections. Elections will be held for all 44 seats across 11 wards of the GMC. There are 130 candidates in the fray. https://t.co/KdLD8VQBq0— ANI (@ANI) October 11, 2026विज्ञापन
स्थानीय प्रशासन के लिहाज से अहम चुनाव
गांधीनगर नगर निगम के इन चुनावों को स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षदों का चयन करेंगे। सभी 44 सीटों पर मुकाबला होने के कारण राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की नजर मतदाताओं के रुख पर टिकी हुई है। 11 वार्डों में फैले इस चुनावी मुकाबले में कुल 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में प्रत्येक वार्ड में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी। चुनाव के नतीजे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों की स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे।
चुनाव परिणामों पर टिकी निगाहें
गांधीनगर नगर निगम की सभी सीटों पर हो रहे इस चुनाव के परिणाम से शहर के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की तस्वीर सामने आएगी। 44 सीटों के लिए 130 उम्मीदवारों के बीच हो रहे मुकाबले में मतदाताओं का फैसला अहम होगा। फिलहाल, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें मतदान के रुझान तथा चुनाव परिणामों पर बनी हुई हैं।
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गांधीनगर नगर निगम पर है भाजपा का कब्जा
बता दें कि मौजूदा समय में गांधीनगर नगर निगम (जीएमसी) की मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मीराबेन पटेल (भारतीय जनता पार्टी) मौजूदा समय में गांधीनगर की मेयर हैं। वहीं, नटवरजी ठाकोर जीएमसी के डिप्टी मेयर हैं।