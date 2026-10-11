गुजरात: गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू, 44 सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में उतरे

गुजरात में गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में नगर निगम की सभी 44 सीटों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए 11 वार्डों में मतदान कराया जा रहा है। चुनावी मुकाबले में कुल 130 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शुरू होने के साथ ही शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

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