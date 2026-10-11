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गुजरात: गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू, 44 सीटों पर 130 उम्मीदवार मैदान में उतरे

Sun, 11 Oct 2026 09:40 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, गांधीनगर
एएनआई, गांधीनगर Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 11 Oct 2026 09:40 AM IST
सार

गुजरात के गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। 11 वार्डों की सभी 44 सीटों पर कुल 130 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गांधीनगर नगर निगम के इन चुनावों को स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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Voting begins for Gandhinagar Municipal Corporation elections130 candidates in the fray for 44 seats
गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग शुरू - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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गुजरात में गांधीनगर नगर निगम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। इन चुनावों में नगर निगम की सभी 44 सीटों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए 11 वार्डों में मतदान कराया जा रहा है। चुनावी मुकाबले में कुल 130 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान शुरू होने के साथ ही शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

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स्थानीय प्रशासन के लिहाज से अहम चुनाव
गांधीनगर नगर निगम के इन चुनावों को स्थानीय प्रशासन और शहरी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षदों का चयन करेंगे। सभी 44 सीटों पर मुकाबला होने के कारण राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की नजर मतदाताओं के रुख पर टिकी हुई है। 11 वार्डों में फैले इस चुनावी मुकाबले में कुल 130 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में प्रत्येक वार्ड में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी। चुनाव के नतीजे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों की स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे।
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चुनाव परिणामों पर टिकी निगाहें
गांधीनगर नगर निगम की सभी सीटों पर हो रहे इस चुनाव के परिणाम से शहर के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की तस्वीर सामने आएगी। 44 सीटों के लिए 130 उम्मीदवारों के बीच हो रहे मुकाबले में मतदाताओं का फैसला अहम होगा। फिलहाल, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें मतदान के रुझान तथा चुनाव परिणामों पर बनी हुई हैं।


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गांधीनगर नगर निगम पर है भाजपा का कब्जा
बता दें कि मौजूदा समय में गांधीनगर नगर निगम (जीएमसी) की मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मीराबेन पटेल (भारतीय जनता पार्टी) मौजूदा समय में गांधीनगर की मेयर हैं। वहीं, नटवरजी ठाकोर जीएमसी के डिप्टी मेयर हैं।

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