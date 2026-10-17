नाना पाटेकर या स्मित मच्छार?: मुंबई में रेलवे पुल का नाम रखने को लेकर छिड़ा विवाद, भाजपा-शिवसेना नेता भिड़े

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मुंबई में विद्याविहार स्टेशन के पास बने नए ईस्ट-वेस्ट विद्याविहार पुल के खुलने से पहले ही, इसके नामकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) ने इस पुल पर एक बैनर लगाया है, जिसमें मांग की गई है कि इसका नाम दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर के नाम पर रखा जाए। इससे कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पराग शाह ने इस पुल का नाम कैप्टन स्मित मच्छार के नाम पर रखने की मांग की थी। शाह ने अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग की थी कि पुल का नाम कैप्टन मच्छार के नाम पर रखा जाए। कैप्टन मच्छार एक भारतीय कॉमर्शियल पायलट हैं, जिन्हें तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' फ्लाइट के दौरान हुए हिंसक हाईजैकिंग के प्रयास को नाकाम करने के लिए दुनिया भर में एक हीरो के रूप में सराहा गया था।