नाना पाटेकर या स्मित मच्छार?: मुंबई में रेलवे पुल का नाम रखने को लेकर छिड़ा विवाद, भाजपा-शिवसेना नेता भिड़े
पीटीआई, मुंबई, महाराष्ट्र Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 17 Oct 2026 12:51 PM IST
सार
मुंबई के नए विद्याविहार ईस्ट-वेस्ट पुल के उद्घाटन से पहले इसका नामकरण विवादों में आ गया है। शिवसेना (यूबीटी) ने इसे नाना पाटेकर और भाजपा नेता ने कैप्टन स्मित मच्छार के नाम पर रखने की मांग की है।
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विस्तार
मुंबई में विद्याविहार स्टेशन के पास बने नए ईस्ट-वेस्ट विद्याविहार पुल के खुलने से पहले ही, इसके नामकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में शिवसेना (यूबीटी) ने इस पुल पर एक बैनर लगाया है, जिसमें मांग की गई है कि इसका नाम दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर के नाम पर रखा जाए। इससे कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पराग शाह ने इस पुल का नाम कैप्टन स्मित मच्छार के नाम पर रखने की मांग की थी। शाह ने अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग की थी कि पुल का नाम कैप्टन मच्छार के नाम पर रखा जाए। कैप्टन मच्छार एक भारतीय कॉमर्शियल पायलट हैं, जिन्हें तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' फ्लाइट के दौरान हुए हिंसक हाईजैकिंग के प्रयास को नाकाम करने के लिए दुनिया भर में एक हीरो के रूप में सराहा गया था।
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शिवसेना (यूबीटी) ने क्या कहा?
वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने एक बैनर लगाकर मांग की है कि इस पुल का नाम 'पद्म श्री नाना पाटेकर सेतु' रखा जाए।इस हफ्ते की शुरुआत में, शिवसेना (यूबीटी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े से मुलाकात की और एक पत्र सौंपकर मांग की कि पुल का नाम पाटेकर के नाम पर रखा जाए। कई बार कोशिश करने के बावजूद, इस पर टिप्पणी के लिए ऋतु तावड़े से संपर्क नहीं हो सका। हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में सदन के नेता गणेश खनकर ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) सिर्फ श्रेय लेने के लिए विवाद खड़ा कर रही है। खनकर ने कहा, 'नाना पाटेकर देश के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक थे। मुझे लगता है कि किसी पुल के बजाय, किसी बड़े थिएटर या थिएटर कॉम्प्लेक्स का नाम उनके नाम पर रखना ज्यादा उचित होगा।'
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काफी समय से लंबित 650 मीटर लंबा और दो लेन वाला यह विद्याविहार पुल, विद्याविहार रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में स्थित रामचंद्र चेंबुरकर मार्ग को पश्चिमी हिस्से (घाटकोपर) में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से जोड़ता है। बीएमसी के अनुसार, इस पुल का 100 मीटर का हिस्सा रेलवे ट्रैक के ऊपर है, जबकि इसके दोनों तरफ एप्रोच सड़कें हैं (पूर्वी हिस्से में 220 मीटर और पश्चिमी हिस्से में 330 मीटर लंबी)। नगर निकाय ने बताया कि इस परियोजना में स्टेशन के फुटपाथों तक पहुंचने के रास्ते, टिकट बुकिंग कार्यालयों, स्टेशन मास्टर के कार्यालय और सीढ़ियों का पुनर्निर्माण भी शामिल है।
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शिवसेना (यूबीटी) ने क्या कहा?
वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने एक बैनर लगाकर मांग की है कि इस पुल का नाम 'पद्म श्री नाना पाटेकर सेतु' रखा जाए।इस हफ्ते की शुरुआत में, शिवसेना (यूबीटी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े से मुलाकात की और एक पत्र सौंपकर मांग की कि पुल का नाम पाटेकर के नाम पर रखा जाए। कई बार कोशिश करने के बावजूद, इस पर टिप्पणी के लिए ऋतु तावड़े से संपर्क नहीं हो सका। हालांकि, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में सदन के नेता गणेश खनकर ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) सिर्फ श्रेय लेने के लिए विवाद खड़ा कर रही है। खनकर ने कहा, 'नाना पाटेकर देश के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक थे। मुझे लगता है कि किसी पुल के बजाय, किसी बड़े थिएटर या थिएटर कॉम्प्लेक्स का नाम उनके नाम पर रखना ज्यादा उचित होगा।'
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काफी समय से लंबित 650 मीटर लंबा और दो लेन वाला यह विद्याविहार पुल, विद्याविहार रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से में स्थित रामचंद्र चेंबुरकर मार्ग को पश्चिमी हिस्से (घाटकोपर) में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से जोड़ता है। बीएमसी के अनुसार, इस पुल का 100 मीटर का हिस्सा रेलवे ट्रैक के ऊपर है, जबकि इसके दोनों तरफ एप्रोच सड़कें हैं (पूर्वी हिस्से में 220 मीटर और पश्चिमी हिस्से में 330 मीटर लंबी)। नगर निकाय ने बताया कि इस परियोजना में स्टेशन के फुटपाथों तक पहुंचने के रास्ते, टिकट बुकिंग कार्यालयों, स्टेशन मास्टर के कार्यालय और सीढ़ियों का पुनर्निर्माण भी शामिल है।