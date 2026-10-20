दशहरा रैली में उद्धव का एलान: 'सरकार बदलने के लिए साथ आना होगा', लॉरेंस को लेकर सीएम फडणवीस को दी चुनौती

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई की दशहरा रैली में भगवा झंडे को अपनी पहचान बताते हुए लाल किले पर भी इसे फहराने की बात कही। उन्होंने भाजपा पर हिंदुत्व को बदनाम करने, लोगों को बांटने और वोट चोरी के आरोप लगाते हुए सरकार बदलने का आह्वान किया।

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