टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: गोली लगने से घायल हुआ था व्लॉगर, शरीर से चार दिन बाद निकली बुलेट, अब कैसी है हालत?

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार के पास हुई फायरिंग में घायल व्लॉगर उमेश चौहान की बुधवार, 21 अक्टूबर को केईएम अस्पताल में सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उनके शरीर में फंसी गोली निकाल दी। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के मुताबिक, सर्जरी के बाद उमेश की हालत स्थिर है और डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

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