टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: राजस्थान के कोटा से तीन लोग हिरासत में, दो पर गोली चलाने का संदेह

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Accused in the Tiger Shroff Firing Case: 1. A juvenile. 2. Hrithik Kumar alias Roshan, son of Ramu Mahto, a Kurmi, age 22, resident of Piprai, District Begusarai, Bihar. Currently living in Gill Barli, near Urdu School, Andheri West, Mumbai. He is a Rapido rider. 3. Rehan, son of Rishiuddin Ansari, age 18, resident of Idgah Colony, PS Sadar, Sonepat, Haryana. (Source: Mumbai Police) — IANS (@ians_india) October 19, 2026

टाइगर श्रॉफ की हत्या की कोशिश के मामले में कथित तौर पर शामिल तीन संदिग्ध शूटरों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। आरोपियों में दो हरियाणा और एक महाराष्ट्र का रहने वाला है। तीनों के लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने की बात कही जा रही है।गोली चलाने वालों में शामिल रेहान और एक अन्य नाबालिग हरियाणा के सोनीपत के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं, ऋतिक कुमार उर्फ रोशन मुंबई का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, ऋतिक कुमार ऊर्फ रौशन रेपिडो ड्राइवर है। तीनों ही संदिग्धों को पुणे-जयपुर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या- 12939) से हिरासत में लिया गया है।बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में उनकी कार पर हुई फायरिंग की घटना में बाल-बाल बच गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 15 टीमें गठित की थीं। इस घटना में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक को चोटें आई हैं।सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस ने अभी इस पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना पश्चिमी मुंबई के जुहू पुलिस थाना क्षेत्र में पुष्पा पार्क के पास हुई।