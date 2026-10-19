टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: राजस्थान के कोटा से तीन लोग हिरासत में, दो पर गोली चलाने का संदेह
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में कोटा पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों से पूछताछ जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों में से दो के रविवार को अभिनेता पर गोली चलाने की घटना में शामिल होने का संदेह है। पुलिस उनकी भूमिका की जांच कर रही है।
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टाइगर श्रॉफ की हत्या की कोशिश के मामले में कथित तौर पर शामिल तीन संदिग्ध शूटरों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। आरोपियों में दो हरियाणा और एक महाराष्ट्र का रहने वाला है। तीनों के लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े होने की बात कही जा रही है।
कौन हैं टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी?
गोली चलाने वालों में शामिल रेहान और एक अन्य नाबालिग हरियाणा के सोनीपत के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं, ऋतिक कुमार उर्फ रोशन मुंबई का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक, ऋतिक कुमार ऊर्फ रौशन रेपिडो ड्राइवर है। तीनों ही संदिग्धों को पुणे-जयपुर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या- 12939) से हिरासत में लिया गया है।
Accused in the Tiger Shroff Firing Case: 1. A juvenile. 2. Hrithik Kumar alias Roshan, son of Ramu Mahto, a Kurmi, age 22, resident of Piprai, District Begusarai, Bihar. Currently living in Gill Barli, near Urdu School, Andheri West, Mumbai. He is a Rapido rider. 3. Rehan, son of Rishiuddin Ansari, age 18, resident of Idgah Colony, PS Sadar, Sonepat, Haryana. (Source: Mumbai Police)— IANS (@ians_india) October 19, 2026
हमले में बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में उनकी कार पर हुई फायरिंग की घटना में बाल-बाल बच गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 15 टीमें गठित की थीं। इस घटना में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक को चोटें आई हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस ने अभी इस पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना पश्चिमी मुंबई के जुहू पुलिस थाना क्षेत्र में पुष्पा पार्क के पास हुई।