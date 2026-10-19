टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं, घर भी था टारगेट; बचने के लिए दो गुट में बंट कर करते थे रेकी

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में जांच के दौरान कई अहम बातें सामने आई हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अभिनेता के घर और फुटबॉल ग्राउंड की बार-बार रेकी की थी। वे शक से बचने के लिए अक्सर जोड़ों में घूमते थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने कितनी बार इन दोनों जगहों की निगरानी की और हमले से पहले उनकी गतिविधियां कैसी थीं।

आरोपियों की नजर टाइगर श्रॉफ के घर के साथ उस फुटबॉल ग्राउंड पर भी थी, जहां अभिनेता अक्सर जाते थे। जांचकर्ताओं को शक है कि आरोपियों को अभिनेता के रविवार को फुटबॉल खेलने आने की जानकारी थी। इसी वजह से उन्होंने इलाके की पहले से रेकी की।

विज्ञापन सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर कुछ लोग अभिनेता के घर के बाहर दिखाई दिए हैं। पुलिस पुराने फुटेज की भी जांच कर रही है, ताकि उनकी गतिविधियों और निगरानी की अवधि का पता लगाया जा सके। पुलिस यह भी जांच रही है कि आरोपियों ने हमले के लिए जगह और समय कैसे चुना। विज्ञापन विज्ञापन



फायरिंग के मामले में कौन-कौन आरोपी गिरफ्तार हुए?

इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें हरियाणा के सोनीपत जिले का 17 वर्षीय नाबालिग, बिहार के बेगूसराय का रहने वाला 22 वर्षीय बाइक टैक्सी चालक ऋतिक कुमार उर्फ रोशन और हरियाणा के सोनीपत जिले का 18 वर्षीय रेहान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, तीनों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर उस समय पकड़ा गया, जब वे मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही ट्रेन में सफर कर रहे थे। गिरफ्तारी की कार्रवाई राजस्थान पुलिस और एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मिलकर की। मुंबई पुलिस ने फायरिंग के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की थी और उनकी गतिविधियों के साथ कथित भागने के रास्ते की जांच की जा रही थी।



रविवार शाम करीब सात बजे मुंबई के जुहू इलाके में यह घटना हुई। टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनकी कार पर कई गोलियां चलाईं। इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। टाइगर को सीधे गोली लगने की खबर नहीं है, लेकिन उनके हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोट आने की बात महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कही। घटना में अभिनेता के ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी दी गई है। शिंदे ने रविवार रात टाइगर के घर जाकर उनसे मुलाकात की और परिवार को राज्य सरकार की ओर से मदद का भरोसा दिया।लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दावे और सलमान खान का क्या है कनेक्शन?इस घटना के बाद सोशल मीडिया पोस्ट और एक ऑडियो संदेश के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। संदेशों में अनिल पंडित और हरमन संधू का नाम भी सामने आया। इन संदेशों में आरोप लगाया गया कि टाइगर श्रॉफ ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और फिल्म उद्योग में सलमान खान के साथ काम करने वालों को लेकर धमकी दी। हालांकि, पुलिस इन दावों की पुष्टि कर रही है। जांच के बीच सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां बुलेटप्रूफ जैकेट पहने पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अब फायरिंग, आरोपियों की कथित रेकी और सोशल मीडिया पर किए गए दावों के बीच संबंध की जांच कर रही है।