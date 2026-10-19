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'पर्दे के पीछे के आकाओं को भी नहीं छोड़ेंगे': टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले पर बोले सीएम फडणवीस, और क्या कहा?

Mon, 19 Oct 2026 10:43 AM IST
देवेश त्रिपाठी एएनआई, नागपुर
एएनआई, नागपुर Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Mon, 19 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस को जांच में कुछ सुराग मिले हैं और कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, कुछ आरोपी महाराष्ट्र से बाहर और कुछ देश से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए दूसरे राज्यों और केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गंभीर और निंदनीय बताया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और उसे कुछ अहम सुराग मिले हैं। उन्होंने कहा, ''इनके आधार पर जांच की जा रही है। कुछ संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।''
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस उन आकाओं तक भी पहुंचेगी, जो पर्दे के पीछे रहकर साजिश रच रहे हैं और दूर बैठकर निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के भीतर सक्रिय आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपी राज्य के बाहर या देश से बाहर रहकर काम कर रहे हैं।
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राज्य और केंद्र सरकार की मदद से होगी कार्रवाई
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के बाहर सक्रिय आरोपियों को पकड़ने के लिए संबंधित राज्यों के साथ समन्वय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेश में मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा, "मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ये कायर लोग हैं। वे छिपकर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया जाएगा।"
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अभिनेताओं की सुरक्षा की भी होगी समीक्षा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद जब बॉलीवुड कलाकारों की सुरक्षा की समीक्षा किए जाने के बारे में पूछा गया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि मुंबई पुलिस को एक बेहद पेशेवर पुलिस बल के रूप में जाना जाता है। इस तरह की घटना के बाद वह सभी जरूरी कदम उठाएगी।"

विपक्ष पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने इस मामले पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष को अपने कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी। फडणवीस ने मनसुख हिरेन की हत्या का जिक्र करते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में पुलिस का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया। उन्होंने तबादलों और नियुक्तियों से लाभ कमाने तथा मंत्रियों के जेल जाने का भी जिक्र किया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के शासनकाल में देश के प्रमुख उद्योगपति तक सुरक्षित नहीं थे और उनके घर के बाहर बम लगाए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, उन्हें मुंबई पुलिस पर जनता के भरोसे का विश्वास है। उन्होंने दावा किया कि बॉलीवुड को भी मुंबई पुलिस पर भरोसा है।


लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी
रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाई थीं। इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है।
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