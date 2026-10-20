टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: आरोपी रेहान का दोस्त समीर भी रडार पर, पुलिस ने बढ़ाई अभिनेता की सुरक्षा; जांच हुई तेज

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पुलिस के अनुसार, अब तक की जांच में यही सामने आ रहा है कि पहले की वारदातों की तरह इस बार भी दहशत फैलाना और वसूली ही बिश्नोई गैंग का मुख्य मकसद है। हालांकि, इस मामले में जांच अभी की जा रही है।मुंबई पुलिस की प्रोटेक्शन ब्रांच की तरफ से टाइगर को कुछ बॉडीगार्ड और स्थानीय पुलिस स्टेशन की तरफ से एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी दिए गए हैं, हालांकि सुरक्षा की श्रेणी को लेकर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।इससे पहले सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता पर जानलेवा हमले में शामिल होने के शक में तीन संदिग्ध शूटरों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सफर करते समय हिरासत में लिया गया था। इन संदिग्धों को राजस्थान एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और कोटा सिटी पुलिस के एक संयुक्त अभियान के दौरान पकड़ा गया। इस मामले में हिरासत में लिए गए तीन लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है।आरोपियों में से एक की पहचान बिहार के बेगूसराय जिले के पिपराइ गांव निवासी ऋतिक कुमार उर्फ रोशन (22) के रूप में हुई है। वह फिलहाल मुंबई के अंधेरी वेस्ट में उर्दू स्कूल के पास रहता है और बाइक राइडर के तौर पर काम करता है। दूसरे आरोपी की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान (18) के रूप में हुई है। तीसरा नाबालिग है। टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जांच के तहत इन संदिग्धों की पहचान और उनके बैकग्राउंड की छानबीन की जा रही है।इसी मामले से जुड़ी एक और घटना में सोनीपत पुलिस ने रेहान के दोस्त समीर से पूछताछ की। जांचकर्ता इस मामले से जुड़ी जानकारियां जुटा रहे हैं। इससे पहले, अवैध हथियारों से जुड़े एक मामले में समीर और रेहान दोनों एक साथ जेल में रह चुके हैं।पुलिस ने समीर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसके पास जांच से जुड़ी कोई अहम जानकारी है। हालांकि, इस मामले में अब तक उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि समीर को केवल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने बताया कि आगे की जांच के लिए तीनों संदिग्धों को आज ही मुंबई ले जाया जाएगा।गौरतलब है कि रविवार को टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने मैदान पहुंचे थे। खेल खत्म होने के बाद जब वह अपनी कार से लौट रहे थे, तभी जुहू स्थित पुष्पा नरसी पार्क के पास मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए। इस घटना में अभिनेता सुरक्षित रहे, जबकि उनके चालक और एक व्यक्ति घायल हो गए।