मणिपुर हिंसा: कोबरा-आरएएफ सहित सीआरपीएफ की तीन दर्जन कंपनियां होंगी तैनात, फिलहाल मौजूद हैं 21000 जवान

मणिपुर में हो रही हिंसा के मद्देनजर, केंद्र सरकार वहां पर अतिरिक्त संख्या में फोर्स की तैनाती करने जा रही है। हथियारबंद समूहों और उपद्रवियों पर नकेल कसने व सर्च अभियानों को गति देने के मकसद से सीआरपीएफ एवं इसकी विशेष इकाई 'कोबरा', जिसे जंगल वॉरफेयर में खासी महारत हासिल है व दंगारोधी बल 'आरएएफ' को मणिपुर के लिए रवाना किया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक, इनमें 'कोबरा और आरएएफ की एक-एक कंपनी व तीस 'जीडी' यानी सामान्य कंपनियां शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की सौ कंपनियों में से भी कुछ कंपनियां, मणिपुर भेजी जाएंगी।

विज्ञापन