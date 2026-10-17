महाराष्ट्र: मीरा-भायंदर नगर निगम की बैठक में हंगामा, भाजपा के 17 पार्षदों पर मारपीट के आरोप; एफआईआर दर्ज

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मीरा-भाईंदर मध्ये भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता व त्यांच्या सौभाग्यवती डिंपल मेहता यांची दादागिरी पहा..... खुले आम सर्वसामान्य नागरिक व पत्रकारांना मारहाण.... 👇👇👇 https://t.co/zBqhRdPwOE — Sandeep Udmale (@sandeepudmale5) October 16, 2026

भायंदर पुलिस ने शुक्रवार को दो एफआईआर दर्ज कीं। इनमें से एक में भाजपा के 17 पार्षदों के नाम शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कथित तौर पर पार्षदों को पत्रकारों की ओर जूते-चप्पल फेंकते और एक पत्रकार का मोबाइल फोन तोड़ते देखा गया।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नगर निगम की आम सभा की बैठक के दौरान दर्शक दीर्घा में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश महापौर डिंपल मेहता ने सुरक्षा कर्मचारियों को दिया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सत्तारूढ़ दल के पार्षदों का एक समूह दर्शक दीर्घा में पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई और हंगामे की रिकॉर्डिंग कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया।घटना के बाद पत्रकारों ने नगर निगम भवन के बाहर धरना दिया। उन्होंने हंगामे में शामिल पार्षदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) समेत विपक्षी दलों ने भी घटना की कड़ी निंदा की। एक अधिकारी के मुताबिक, मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है।