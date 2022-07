Telangana: फ्लाइट में तेलंगाना की राज्यपाल बन गईं डॉक्टर, आईपीएस ने कहा- मैडम गवर्नर ने बचाई मेरी जान

दिल्ली से हैदराबाद की ओर जा रही इंडिगो एयरलाइंस में यात्रा कर रहीं तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य निभाया और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद के साथ एक IPS अधिकारी की जान बचा दी। ट्विटर यूजर द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में सुंदरराजन को यात्री का इलाज करते हुए देखा जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीमार यात्री अतिरिक्त महानिदेशक रैंक के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं।

Today I have onboarded with @DrTamilisaiGuv and she treated a patient who fell ill on Air on Delhi-Hyd bound flight.