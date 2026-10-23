बीफ खाने और जाति को लेकर ताने: 11वीं कक्षा के छात्र ने परेशान होकर की आत्महत्या, आरोपी अध्यापक गिरफ्तार

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पीड़ित छात्र एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ता था। पुलिस के अनुसार, एक क्लास टीचर ने छात्रों से उनकी जाति के बारे में पूछा था, ताकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को चुना जा सके। साथ ही, टीचर ने बच्चों से उनके खान-पान के बारे में भी पूछा कि क्या वे बीफ खाते हैं। इसके बाद, 16 साल के उस लड़के और कुछ अन्य छात्रों ने बताया कि वे अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और बीफ खाते हैं। पुलिस ने बताया कि इस बात का पता चलने के कुछ दिनों बाद ही, सहपाठियों ने उस लड़के को परेशान करना, उसे अलग-थलग करना और ताने मारना शुरू कर दिया।लड़के की मां ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बेटे ने क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से बार-बार ताने मारे जाने की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मां का आरोप है कि इसी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर उनके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।पीलामेडु पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और पीड़ित के दो सहपाठियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु राज्य आदि द्रविड़ और जनजातीय समुदाय आयोग ने कोयंबटूर सिटी पुलिस कमिश्नर से इस मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, आयोग ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा है।