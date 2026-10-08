फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Update Relief for SMA patients struggling with the high cost of treatment;

सुप्रीम कोर्ट अपडेट: महंगे इलाज से जूझ रहे एसएमए मरीजों को राहत, सर्वोच्च न्यायालय ने फंड बनाने पर दिया जोर

Thu, 08 Oct 2026 05:18 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नई दिल्ली। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 08 Oct 2026 05:18 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court Update Relief for SMA patients struggling with the high cost of treatment;
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
एसएमए मरीजों के इलाज के लिए स्थायी फंड बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी (SMA) जैसी दुर्लभ और गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए स्थायी कॉर्पस फंड बनाने पर विचार किया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि व्यक्तिगत चंदे और सरकार की अस्थायी मदद पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने सीएसआर, संस्थागत दान और केंद्र सरकार के योगदान से नियमित फंड बनाने का प्रस्ताव मांगा। साथ ही, फंड के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया। मामला एसएमए मरीजों के महंगे इलाज और उनके लिए वित्तीय व्यवस्था की जरूरत से जुड़ा है। कोर्ट ने केंद्र से भी इस संबंध में हलफनामा मांगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed