{"_id":"6275c95ca85c7943c92bb4bd","slug":"supreme-court-said-that-a-judge-should-be-above-doubt","type":"story","status":"publish","title_hn":"सुप्रीम कोर्ट : न्यायाधीश को संदेह से ऊपर होना चाहिए, पूर्व जज की पेंशन का है मामला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 07 May 2022 06:50 AM IST