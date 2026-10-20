राउत को नसीहत: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- देश को किसी से सीखने की जरूरत नहीं; अल्बानिया के जिक्र पर जताई आपत्ति
अल्बानिया में अशांति को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि भारत को दूसरे देशों से सीखने की जरूरत नहीं है और हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। राउत ने अल्बानिया का जिक्र करते हुए भारत को सबक लेने की बात कही थी।
विस्तार
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अल्बानिया एक छोटा देश है, जिसने कम्युनिस्ट तानाशाही के तहत कई साल बिताए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या संसद जैसी संस्थाओं को निशाना बनाना और अराजकता फैलाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
संजय राउत के बयान पर क्या बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी?
प्रियंका चतुर्वेदी ने आईसा की नेहा बोरा के बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण देकर सत्ता परिवर्तन की प्रेरणा लेने की बात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता परिवर्तन के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरणा लेने की बात करते हैं, यह बेहद खेदजनक है।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut's tweet regarding unrest in Albania, Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "India does not need to learn from any other country... Albania is a small nation that endured years under a communist dictatorship; the idea that people should take the law into their own hands, disrupt order, and destabilize institutions, whether it be the Supreme Court or the Parliament, is entirely unacceptable... those who suggest that we should draw inspiration from the protests in Bangladesh to pursue a regime change: this is deeply regrettable, as those protests were not merely led by students; they were eventually co-opted by an Islamist movement, which led to attacks on minorities, including Hindu minorities. Such violent regime change has no place in any democracy, and we should not look to examples like Albania, Paris, or other such instances for guidance..."— ANI (@ANI) October 20, 2026
प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद इस्लामी आंदोलन ने प्रदर्शन को अपने प्रभाव में ले लिया, जिसके बाद हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र में हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन की कोई जगह नहीं है। भारत को अल्बानिया, पेरिस या ऐसे दूसरे उदाहरणों से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए।''
संजय राउत ने दिया था क्या बयान?
इससे पहले संजय राउत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग इस बात से नाराज थे कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था। राउत ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने संसद, सरकारी कार्यालयों और मंत्रियों के घरों पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि सभी देशों, खासकर भारत को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए।
अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले. सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर,मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत. सर्व देशांनी या घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे. विशेषतः 🇮🇳 https://t.co/3JSMJCMjXA— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 19, 2026
विवाद के बाद राउत ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कहा?
बाद में संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि अगर यह सरकार सत्ता में बनी रहती है, तो अराजकता फैलना तय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। राउत ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और केवल यही संस्था देश को बचा सकती है। राउत ने आगे कहा कि अगर अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते, तो फिर क्या किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि इससे अराजकता पैदा होगी और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार करना चाहिए।