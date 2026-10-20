राउत को नसीहत: प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- देश को किसी से सीखने की जरूरत नहीं; अल्बानिया के जिक्र पर जताई आपत्ति

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#WATCH | Mumbai, Maharashtra | On Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut's tweet regarding unrest in Albania, Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "India does not need to learn from any other country... Albania is a small nation that endured years under a communist dictatorship; the idea that people should take the law into their own hands, disrupt order, and destabilize institutions, whether it be the Supreme Court or the Parliament, is entirely unacceptable... those who suggest that we should draw inspiration from the protests in Bangladesh to pursue a regime change: this is deeply regrettable, as those protests were not merely led by students; they were eventually co-opted by an Islamist movement, which led to attacks on minorities, including Hindu minorities. Such violent regime change has no place in any democracy, and we should not look to examples like Albania, Paris, or other such instances for guidance..." — ANI (@ANI) October 20, 2026

अल्बानियात लोकांनी सर्वोच्च न्यायालय जाळून टाकले. सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने लोक भडकले होते. आंदोलक जनतेने संसद आणि सरकारी कार्यालयांवर,मंत्र्यांच्या घरांवर देखील हल्ले केले आहेत. सर्व देशांनी या घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे. विशेषतः 🇮🇳 https://t.co/3JSMJCMjXA — Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 19, 2026

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अल्बानिया एक छोटा देश है, जिसने कम्युनिस्ट तानाशाही के तहत कई साल बिताए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या संसद जैसी संस्थाओं को निशाना बनाना और अराजकता फैलाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।प्रियंका चतुर्वेदी ने आईसा की नेहा बोरा के बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण देकर सत्ता परिवर्तन की प्रेरणा लेने की बात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता परिवर्तन के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरणा लेने की बात करते हैं, यह बेहद खेदजनक है।प्रियंका चतुर्वेदी के मुताबिक, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद इस्लामी आंदोलन ने प्रदर्शन को अपने प्रभाव में ले लिया, जिसके बाद हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। उन्होंने कहा, ''लोकतंत्र में हिंसक तरीके से सत्ता परिवर्तन की कोई जगह नहीं है। भारत को अल्बानिया, पेरिस या ऐसे दूसरे उदाहरणों से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए।''इससे पहले संजय राउत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग इस बात से नाराज थे कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था। राउत ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने संसद, सरकारी कार्यालयों और मंत्रियों के घरों पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि सभी देशों, खासकर भारत को इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए।बाद में संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि अगर यह सरकार सत्ता में बनी रहती है, तो अराजकता फैलना तय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। राउत ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और केवल यही संस्था देश को बचा सकती है। राउत ने आगे कहा कि अगर अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते, तो फिर क्या किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि इससे अराजकता पैदा होगी और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार करना चाहिए।