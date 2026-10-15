नेहा बोरा और प्रशांत भूषण के बयानों पर छिड़ा विवाद: भाजपा बोली- अराजकता के रास्ते पर चलना चाहता है विपक्ष

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#WATCH | Delhi: BJP MP Sambit Patra says, "Prashant Bhushan stated that this struggle is about regime change. Let me be very clear: this country is not anyone’s private property. It does not belong to any single family. It belongs to 1.4 billion people. When they say they are fighting for regime change, it confirms what the Bharatiya Janata Party and ordinary citizens of this country have been saying all along: the true intent of Rahul Gandhi and his associates has nothing to do with the SIR issue, nor are they fighting for the future of our children. Their sole objective is to orchestrate a regime change, seize power, and install their own government at any cost, without contesting an election or putting in the necessary hard work, simply because the public keeps rejecting them. Our Constitution provides a clear process for changing a government. Elections are held in this country every five years, allowing people to exercise their right to vote. These are the legitimate channels through which a change in power can occur. But you do not believe in this process. You believe in chaos; you believe in anarchy. Today, Prashant Bhushan has openly admitted this at his press conference. It is clear, and has been acknowledged, that this mindset, whether it belongs to Rahul Gandhi, Prashant Bhushan, or their entire group, reflects a particular way of thinking. I would simply point out that they have not even managed to change their own leader. Ever since Rahul Gandhi became their leader, they have not won a single election. In states ranging from Gujarat and Madhya Pradesh to others, the Congress has remained out of power for years. They cannot even change their own leader, yet they set out to achieve regime change. This is the reality of Rahul Gandhi and the Gandhi family. These traitors have sold themselves to foreign hands..." — ANI (@ANI) October 15, 2026

पात्रा ने कहा, ''भाजन और देश के आम नागरिक लंबे समय से यही कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके सहयोगियों का उद्देश्य एसआईआर का मुद्दा नहीं है। वे बच्चों के भविष्य के लिए भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। उनका एकमात्र मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता परिवर्तन करना, सत्ता हासिल करना और अपनी सरकार बनाना है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव लड़े बिना और जरूरी मेहनत किए बगैर सत्ता में आना चाहता है, क्योंकि जनता बार-बार उसे नकार रही है।संबित पात्रा ने कहा, ''भारतीय संविधान में सरकार बदलने की स्पष्ट प्रक्रिया है। देश में हर पांच साल में चुनाव होते हैं और जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। सत्ता परिवर्तन का यही वैध तरीका है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करता और अराजकता के रास्ते पर चलना चाहता है। पात्रा के मुताबिक, प्रशांत भूषण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सोच को खुलकर स्वीकार किया है।भाजपा सांसद ने कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनावी प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है।'' पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अपना नेता तक नहीं बदल पाए, वे सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं।उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए उन्हें देशद्रोही करार दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने खुद को विदेशी ताकतों के हाथों बेच दिया है।संबित पात्रा ने अपने बयान में आरोप लगाया कि कुछ लोग विदेशी हितों के एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि चंद रुपयों के लिए भारत माता को गिरवी रखने की कोशिश की गई है और ये लोग विदेशी देशों के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। पात्रा ने नेहा बोरा के उस कथित बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के आंदोलन ने दुनिया के जेन-जी को रास्ता दिखाया। बोरा ने कहा था कि बांग्लादेश की लड़ाई लोकतंत्र और वोट के अधिकार के लिए थी। बोरा ने कहा था कि भारत का जेन-जी भी लोकतंत्र और वोट के अधिकार के लिए लड़ रहा है।इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि भारत में आंदोलन भले ही जंतर-मंतर से शुरू हुआ हो, लेकिन वह वहीं समाप्त भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन इससे आगे नहीं बढ़ेगा और उसे एक किलोमीटर भी आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। पात्रा ने कहा कि भारत केवल जंतर-मंतर के दो किलोमीटर के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की चेतना से बना एक विशाल राष्ट्र है। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कोई मजाक नहीं है।संबित पात्रा ने राहुल गांधी के शिव के तांडव से जुड़े कथित बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में पहले कभी 'शिव का तांडव' शब्द का इस्तेमाल नहीं सुना। पात्रा ने आरोप लगाया कि यह शिव का तांडव नहीं, बल्कि देशद्रोहियों और पाकिस्तान के बीच रोमांस है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश इस कथित संबंध को देख रहा है और भारत इसका उचित जवाब देगा।