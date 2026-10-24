हैदराबाद में भगवान राम की प्रतिमा हटाने पर विवाद: भाजपा और विहिप भड़की, कांग्रेस को घेरा; क्या चेतावनी दी?

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हैदराबाद में शनिवार को एक मंदिर से भगवान राम की बड़ी प्रतिमा हटाए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने इस कदम को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।