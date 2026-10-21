सत्ता परिवर्तन की साजिश?: विपक्ष पर बरसी भाजपा, कहा- मुद्दे बदलते हैं, मकसद नहीं; आंदोलन को बताया रावण का सिर

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विजयादशमी के मौके पर प्रधानमंत्री के संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि देश में कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं, जो अपने फायदे के लिए सत्ता का दुरुपयोग करती हैं, समाज में आपसी फूट डालती हैं और भारतीय संस्कृति व धर्म के प्रति नफरत फैलाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनका मकसद देश को कमजोर करना और भारत की तरक्की में रुकावट डालना है।

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