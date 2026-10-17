'कपड़े खींचे, निजी अंगों पर हमला किया': राहुल गांधी बोले- महिलाओं को इतना डराया कि सवाल न उठाएं; विवाद क्यों?

विज्ञापन

यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला - लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है। यह सब आवाज़ों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे। मोदी-शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उस दिन उनकी मनमानी की कहानी खत्म। उनका यही डर पुलिस तक पहुँचता है और हिंसा बनकर देश के युवाओं और महिलाओं पर टूट रहा है। विज्ञापन विज्ञापन — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026

राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस का बर्ताव शर्म की हदें पार कर चुका है। उन्होंने यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचने और निजी अंगों पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने कहा कि यह सब लोगों की आवाज दबाने की साजिश का हिस्सा है। उनके मुताबिक, लोगों को इतना डराने और अपमानित करने की कोशिश की जाती है कि वे दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत न कर सकें।कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि दोनों को डर है कि जिस दिन सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी, उस दिन उनकी मनमानी का दौर खत्म हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यही डर पुलिस के जरिये देश के युवाओं और महिलाओं पर हिंसा के रूप में सामने आता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह हत्यारे हैं। उनके दिल में डर है कि सत्ता से जाने के बाद हमारा क्या होगा।राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट के साथ करीब 10 मिनट का एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें वह कुछ युवा महिला प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते दिखाई दिए। इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि हाल के प्रदर्शनों के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके निजी अंगों को निशाना बनाया। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके निजी अंगों को छूकर यौन उत्पीड़न करने के लिए कहा, ताकि शर्म के मारे वो वहां से चले जाएं। ये आरोप महिलाओं ने राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान लगाए।महिला प्रदर्शनकारियों ने कथित दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे कहा कि वे अपने आरोपों के समर्थन में तस्वीरें और वीडियो जैसे अतिरिक्त सबूत उपलब्ध कराएं, ताकि संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए जा सकें।