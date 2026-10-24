पीएम मोदी का दौरा: काशी में देखेंगे वायुसेना का एयर शो, भुवनेश्वर में आरबीआई के डेटा सेंटर का करेंगे उद्घाटन

विज्ञापन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 25 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह वाराणसी में नई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरी का उद्घाटन करेंगे और नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के एयर शो 'विंग्स ओवर गंगा' को देखेंगे। इसके बाद वह ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करेंगे।