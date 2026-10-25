फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Om Birla Exclusive Interview: BRICS Parliamentary Conference to Discuss West Asia Peace

जंग के बीच शांति की उम्मीद: ब्रिक्स में पश्चिम एशिया पर चर्चा, ओम बिरला बोले- संवाद से बनेगा सकारात्मक माहौल

Sun, 25 Oct 2026 07:42 AM IST
आशुतोष भाटिया
Ashutosh Bhatia आशुतोष भाटिया
Updated Sun, 25 Oct 2026 07:42 AM IST
सार

12वें ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक शांति और डिजिटल तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल पर चर्चा होगी। ओम बिरला ने अमर उजाला से बातचीत में संवाद और कूटनीति की अहमियत बताई। सम्मेलन से देशों के बीच सहयोग को कैसे बढ़ावा मिलेगा? आइए, जानते हैं...

विज्ञापन
Om Birla Exclusive Interview: BRICS Parliamentary Conference to Discuss West Asia Peace
ओम बिरला से खास बातचीत - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोमवार से शुरू हो रहे 12वें ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन में चर्चा केवल विधायी और तकनीकी मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पश्चिम एशिया संकट जैसे सुलगते भू-राजनीतिक मुद्दे पर भी मंथन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अमर उजाला से खास बातचीत में बताया कि वैश्विक उथल-पुथल के बीच संसदों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे इन चुनौतियों पर चर्चा कर शांति व स्थिरता के पक्ष में सर्वसम्मत राय बनाएं।

विज्ञापन


उन्होंने कहा कि यह मूल रूप से राष्ट्राध्यक्षों का विषय है, लेकिन इन विषयों पर जब विभिन्न देशों के सांसद आपस में चर्चा करेंगे, तो इससे एक सकारात्मक वैश्विक वातावरण बनेगा। बिरला ने जोर देकर कहा कि दुनिया के सभी देशों में शांति होगी, तभी समावेशी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन ने यह साबित किया है कि भारत किस तरह ईरान और यूएई जैसे देशों के बीच के मतभेदों को पाटने की कूटनीतिक क्षमता रखता है। अब उसी संवाद और गतिशीलता को ब्रिक्स संसदीय मंच के स्तर पर भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन


डिजिटल तकनीक के मानव-केंद्रित इस्तेमाल पर चर्चा
दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय ‘जन-केंद्रित विकास के लिए संसदों को सशक्त बनाना’ है। इसमें संस्थागत मजबूती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल तकनीक के मानव-केंद्रित इस्तेमाल, वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और सतत विकास पर विचार होगा। बिरला ने कहा कि एआई का इस्तेमाल जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed