'किसी खास घटना से संबंध नहीं': आईटीबीपी डीजी शत्रुजीत कपूर का बयान नियमित तैयारियों से जुड़ा; सूत्रों का दावा

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भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) शत्रुजीत कपूर के चीन के साथ सीमा पर स्थिति को लेकर दिए गए बयान को लेकर बहस जारी है। इस बीच सूत्रों ने कहा कि यह बयान सीमा पर नियमित परिचालन तैयारियों और जवानों की तैनाती के संदर्भ में दिया गया था। इसका किसी खास घटना से संबंध नहीं था।