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रिश्वत मांगने वाले अफसरों की खैर नहीं: जांच के लिए मंजूरी जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुनाया ये फैसला?

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 05:57 PM IST

सार रिश्वत मांगने के आरोप में पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पहले से मंजूरी जरूरी नहीं, क्योंकि रिश्वतखोरी आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A हर मामले में लागू नहीं होती।

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