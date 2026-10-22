'राहुल किन लोगों से विदेश में मिलते हैं?': निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना, इल्हान से मुलाकात पर उठाए सवाल

भाजपा ने गुरुवार को राहुल गांधी-इल्हान उमर की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वे विदेशों की यात्रा क्यों करते हैं, और वहां किससे मिलते हैं? अमेरिका में वे अक्सर इल्हान उमर और रो खन्ना से मिलते थे।

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भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस वार्ता में कहा, 'पिछले 10-15 दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली में कोई नियम-कानून ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष लंच या डिनर के लिए बाहर जाते हैं। फिर कहीं जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। देखा गया कि ऐसे लोग, जिनमें से कुछ ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी तिरंगा न फहराया हो। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर इन जगहों पर पहुंच रहे थे। जिस तरह से तिरंगे का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ पता चलता है कि उन्हें इसके सम्मान या गरिमा की कोई परवाह नहीं है।'भाजपा सांसद ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 270 बार विदेश यात्रा पर गए हैं। अब, लोगों और युवाओं को भड़काने के बाद, राहुल गांधी वियतनाम चले गए हैं। वे वियतनाम और विदेशों की यात्रा क्यों करते हैं, और वहां किससे मिलते हैं? अमेरिका में वे अक्सर इल्हान उमर और रो खन्ना से मिलते थे। इल्हान उमर एक जन-प्रतिनिधि हैं, जो पाकिस्तान गई थीं और उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब, ट्रंप प्रशासन इल्हान उमर के परिवार के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। राहुल गांधी से मेरा सवाल है: किसके कहने पर वे इल्हान उमर से मिले थे?उन्होंने आगे कहा, 'कांग्रेस से मेरा सवाल है। नेविल रॉय सिंघम, और ऑनलाइन जुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े गिरोहों के संदर्भ में। पिछले पांच वर्षों में राहुल गांधी इन क्षेत्रों के किन लोगों से मिले हैं? इनमें से कौन से लोग उनकी 'भारत जोड़ो यात्रा' या ऐसी ही अन्य यात्राओं में शामिल हुए हैं? इसके अलावा, जब भी वे विदेश जाते हैं, तो वहां वे किन लोगों से मिलते हैं, और देश को अस्थिर करने के लिए वे किस तरह की योजनाएं बनाते हैं?'उन्होंने आगे कहा, 'लोकसभा में विपक्ष के नेता ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका किसी भी संस्था या संविधान में कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भाजपा हमेशा सभी संस्थाओं का सम्मान करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक केस चल रहा है कि राहुल गांधी का असली नाम 'राउल विंची' है।'