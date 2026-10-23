न्यूज अपडेट: रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी पर सियासी घमासान, सीएम सतीशन की पेशकश पर भाजपा ने उठाए सवाल

कोटिया गांवों में आंध्र प्रदेश की चुनावी गतिविधियों का विरोध करेगी बीजद

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित कोटिया गांवों में चुनावी गतिविधियों के विरोध में बीजद का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दौरा करेगा। पार्टी नेता नवीन पटनायक ने प्रतिनिधिमंडल से ग्रामीणों की समस्याएं जानने और मौके की स्थिति का आकलन करने को कहा है। दोनों राज्य इन गांवों पर अपना दावा करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।



पुडुचेरी में भारी बारिश, स्कूलों में छुट्टी घोषित

पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण कई निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया। शिक्षा मंत्री ए नमस्सिवायम ने पुडुचेरी और कराईकल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। पिछले 24 घंटे में पुडुचेरी में 9.6 सेंटीमीटर और कराईकल में चार सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।



जेल से रिहा हुईं एनटीके नेता कार्तिका, चुनाव प्रचार पर पाबंदी को बताया अलोकतांत्रिक

तमिलनाडु में नाम तमिलर काची (एनटीके) की नेता एम कार्तिका शुक्रवार को कोयंबटूर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा हो गईं। उन पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के रोड शो के दौरान चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और सड़क जाम करने का आरोप था। कार्तिका ने आरोप लगाया कि सरकार कानूनी कार्रवाई के जरिए विपक्ष की आवाज दबा रही है। उन्होंने चुनाव के दौरान प्रचार सीमित करने को अलोकतांत्रिक बताया।