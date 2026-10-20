मैसूरू दशहरे में फिर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड: 3473 ड्रोन उड़े और बन गया मोर, 20 हजार से ज्यादा लोग बाहर जुटे

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मैसूरू दशहरा ड्रोन शो ने एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। रविवार रात बन्नीमंटप इलाके के टॉर्चलाइट परेड ग्राउंड में 3,473 ड्रोन आसमान में उड़े और राष्ट्रीय पक्षी मोर की एक विशाल आकृति बनाई, जो नाचती हुई लग रही थी।