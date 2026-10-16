मुंबई में 15.87 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त: 21 फरार आरोपी भी गिरफ्तार; नशे के कारोबार पर कैसे कसा शिकंजा?

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पुलिस ने शहर के अलग-अलग कोनों से करीब 46 किलो ड्रग्स बरामद की। इसमें गांजा, एमडी ड्रग, ब्राउन शुगर, चरस, कोकीन और एलएसडी जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा कफ सिरप की 9,540 बोतलें और 9 लाख रुपये से ज्यादा का कैश भी हाथ लगा है।पुलिस सिर्फ नया माल ही नहीं पकड़ रही थी, बल्कि पुराने मामलों में फरार चल रहे 21 बदमाशों को भी दबोच लिया। वहीं, कोर्ट के आदेश पर 40 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी निकाले गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने एक शातिर ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके पांच सदस्यों पर 'मकोका' जैसा सबसे सख्त कानून लगाया गया है, ताकि ये आसानी से जेल से बाहर न आ सकें।नशे के इस काले कारोबार पर चोट करने के लिए पुलिस ने बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया। ड्रग्स बेचने वालों के 20 अवैध मकानों और ढांचों को ढहा दिया गया। साथ ही, नशे के अड्डे बनीं 145 पान की दुकानों को भी हटा दिया गया।पुलिस सिर्फ पकड़-धकड़ ही नहीं कर रही, बल्कि लोगों को जागरूक भी कर रही है। स्कूल, कॉलेज, और गरबा पंडालों जैसे नौ हजार से ज्यादा जगहों पर जाकर लगभग 1 लाख 84 हजार लोगों को बताया गया कि नशा कैसे जिंदगी और परिवार दोनों तबाह कर देता है। यह पूरी कार्रवाई 30 जुलाई से चल रहे 'ड्रग-फ्री मुंबई' और केंद्र सरकार के 'नशा मुक्त भारत' अभियान का हिस्सा है। पुलिस का साफ कहना है कि युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले इन सौदागरों के खिलाफ यह जंग ऐसे ही जारी रहेगी।