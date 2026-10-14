'नतीजे जानते थे सौरव-आशुतोष': सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत पर भड़के दिपके, केंद्र पर क्या लगाए गंभीर आरोप?

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सवाल उठाया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिर उन्होंने कौन-सा अपराध किया है? क्या जंतर-मंतर जाकर तिरंगा लहराना अपराध था? दिपके ने कहा कि सीजेपी एक स्वतंत्र दबाव समूह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह विपक्षी इंडिया ब्लॉक के खिलाफ है। इंडिया ब्लॉक और सीजेपी आंदोलन दोनों एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह बुधवार को नागपुर स्थित दीक्षाभूमि जाकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दिपके ने कहा कि नरेंद्र मोदी या कोई अन्य व्यक्ति आरएसएस की विचारधारा थोपने के कितने भी प्रयास कर ले, भारत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों का ही अनुसरण करेगा।

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